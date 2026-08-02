LA PAMPA BUSCA COBRAR PEAJE AL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

El Gobierno de La Pampa envió un proyecto de ley a la Legislatura provincial para poder cobrar un peaje a los camiones de gran porte que cruzan la provincia con destino a Vaca Muerta. La meta principal es financiar el arreglo de las rutas dañadas por este tránsito masivo.

La iniciativa impulsada por la gestión de Sergio Ziliotto contempla la creación de un Fondo de Desarrollo y Conservación Vial. El cobro afectará solo a los camiones de cinco o más ejes radicados fuera del territorio pampeano. Los vehículos locales que ya pagan el Impuesto Automotor quedarán exentos del pago.

Los recursos generados tendrán un destino específico dentro del territorio. El noventa por ciento de la recaudación irá directamente a la reparación y conservación de las calzadas provinciales. El 10 por ciento restante se repartirá entre las municipalidades para realizar obras viales locales.

El deterioro de los caminos se aceleró debido al constante paso de la logística petrolera. Alrededor de 1.200 camiones diarios cruzan La Pampa transportando arena para la fractura hidráulica. A esto se le suma el paso constante de bitrenes, los cuales causan un desgaste mayor sobre el asfalto.

Rutas como la 1, la 14 y la 18 sufrieron un aumento drástico en su caudal vehicular. Muchos camioneros eligen estos caminos provinciales para esquivar el mal estado de las rutas nacionales. En la Ruta Provincial 1, el flujo saltó de 300 a más de 800 unidades por jornada.

Desde el organismo de infraestructura explicaron la fundamentación técnica de la tasa. “Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es que quienes no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, declaró Rodrigo Cadenas, presidente de Vialidad Provincial.

La provincia argumenta que este volumen de tránsito no genera riqueza ni responde a la producción local. El flujo obedece de forma exclusiva al abastecimiento logístico del yacimiento neuquino. Con esta norma, las autoridades pretenden que las empresas petroleras colaboren en el sostenimiento de la red vial.

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