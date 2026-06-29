LA PATAGONIA ES LA REGIÓN CON MÁS CASOS DE SÍFILIS DEL PAÍS

El avance de las infecciones de transmisión sexual genera una profunda preocupación en la comunidad médica. La Patagonia se ha transformado en el epicentro de un preocupante brote de sífilis. Con un índice de 259 casos por cada 100.000 habitantes, la región se posiciona hoy como el área con mayor nivel de afectación de todo el país.

La infectóloga María Mastruzzo brindó un crudo panorama sobre la situación geográfica actual de la epidemia. La especialista fue contundente al analizar la distribución de los diagnósticos. “El foco principal de infecciones se localiza en la región sur, abarcando a toda la Patagonia”, subrayó la médica.

A nivel nacional, las estadísticas reflejan un salto notable al contabilizarse 46.800 contagios durante el año 2025, frente a los 30.000 reportados en 2023. En las provincias patagónicas, el fenómeno impacta con especial fuerza debido a la persistencia de las prácticas sexuales desprotegidas. La patología jamás desapareció y su expansión actual es sostenida.

El perfil etario de los pacientes patagónicos enciende las alarmas de los hospitales públicos. El grueso de los afectados se ubica en el rango joven que va de los 15 a los 39 años. El escenario más crítico y de mayor vulnerabilidad se observa puntualmente entre los 20 y los 24 años.

El informe epidemiológico regional también discrimina los casos por género. En los segmentos más jóvenes, las mujeres registran una mayor frecuencia de la enfermedad. Sin embargo, al superar la barrera de los 50 años la tendencia se invierte notablemente en las consultas, predominando los diagnósticos positivos en varones.

La transmisión se produce por vía sexual a través de prácticas vaginales, anales u orales sin el cuidado correspondiente. En la Patagonia, obstetras y pediatras siguen con extrema cautela la vía vertical, donde la persona gestante transfiere la bacteria al feto. Esta variante incrementó los casos de sífilis congénita y sus severas secuelas postparto.

Ante este escenario, los profesionales insisten en que la única barrera efectiva para frenar la propagación es el preservativo. “No disponemos de otra alternativa de prevención. De la misma manera en que se adquiere la sífilis, el sexo desprotegido expone a las personas al VIH o a la hepatitis B”, puntualizó Mastruzzo.

La infección suele iniciarse con una llaga indolora que cicatriza sola, lo que genera un engañoso alivio en el paciente. La experta instó a los ciudadanos patagónicos a derribar tabúes y realizarse testeos preventivos. Mastruzzo concluyó que “la identificación temprana es fundamental porque estamos hablando de una enfermedad reversible”.