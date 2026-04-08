LA VIOLENCIA NO DA RESPIRO EN LA CAPITAL NEUQUINA

Un nuevo episodio de violencia volvió a sacudir al barrio Valentina Sur el lunes por la noche. El violento episodio dejó como saldo un joven de 19 años fallecido y una adolescente herida. Las autoridades policiales confirmaron que se trató de una agresión directa ejecutada por sicarios en moto. El suceso ocurrió cerca de las 20:30 horas en un sector muy transitado por los vecinos.

Los atacantes abrieron fuego de forma indiscriminada contra un carro de comidas en la calle. En ese sitio se encontraba la víctima fatal junto a la menor de 15 años. El joven recibió un disparo letal en la zona del abdomen que le provocó la muerte poco después. Por su parte, la adolescente sufrió impactos de bala en ambas piernas y se salvó de milagro.

Ambos heridos fueron trasladados de urgencia hacia el hospital Bouquet Roldán. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero el daño en el joven resultó irreversible en el quirófano. La adolescente recibió curaciones inmediatas y fue dada de alta durante la madrugada del martes. Mientras tanto, la escena del crimen quedó bajo un estricto cerco perimetral para las pericias.

La fiscalía de Homicidios, a cargo de Lucrecia Sola, lidera actualmente las tareas de investigación. Los peritos recolectaron vainas servidas y otros elementos balísticos cruciales para identificar el arma utilizada. Hasta el momento no hay detenidos, aunque se analizan exhaustivamente las cámaras de seguridad cercanas. Las autoridades esperan que las pruebas técnicas permitan cercar a los autores materiales del asesinato.

Varios testigos aseguraron que los presuntos agresores estarían identificados por el entorno cercano de la víctima. Incluso se denunció que los sospechosos realizaron publicaciones intimidatorias en redes sociales tras el ataque. Esta información es analizada con cautela por los investigadores para evitar represalias por mano propia. La tensión en las calles del barrio sigue siendo extremadamente alta tras el fallecimiento.

Violencia sin frenos en la zona

El contexto en Valentina Sur es crítico debido a una seguidilla de incidentes armados recientes. El sábado pasado, otro joven perdió la vida en un confuso episodio con un arma de fuego. Durante su despedida, grupos de jóvenes realizaron disparos al aire como parte de un peligroso ritual. Estos hechos generaron un clima de miedo constante entre las familias que viven en el barrio.

Los vecinos exigen de manera urgente mayor presencia de las fuerzas policiales. Temen que la disputa entre bandas locales continúe cobrándose vidas de personas inocentes o transeúntes ocasionales. Por ahora, el móvil del crimen permanece bajo reserva mientras se esperan los resultados de la autopsia. La justicia busca determinar si existe una conexión directa entre todos los hechos delictivos ocurridos esta semana.