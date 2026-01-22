La Carretera

LANÚS DEBUTÓ CON UNA GOLEADA EN EL MUNDIALITO 2026 Y SE PUSO EN MARCHA LA CATEGORÍA 2013

Con un estadio Luis Maiolino colmado y una fiesta a puro fútbol infantil, quedó inaugurada la 38° edición del Mundialito, el tradicional torneo juvenil del Alto Valle que reúne a más de 1.800 chicos de distintos puntos del país. El certamen tuvo su estreno con espectáculos musicales, fuegos artificiales y el partido inaugural en General Roca.

La información corresponde a una cobertura realizada en AM740 La Carretera, donde nuestra movilera, Noel Rolando, destacó que el debut oficial fue con una contundente victoria de Lanús por 11 a 0 ante Asociación Deportiva Chos Malal. El encuentro abrió la competencia en la categoría 2013, la principal del torneo, y correspondió al grupo 6, disputado en la cancha del Deportivo Roca.

El gran protagonista de la noche fue Mateo González, autor de cinco goles, mientras que Elián Oro marcó un doblete. También anotaron Diego Aguilar, Natanael Monjes, Mateo Soria y Tiziano González, en un arranque demoledor del actual campeón, que comenzó la defensa del título con una actuación arrolladora.

La actividad en la categoría 2013 se reparte en múltiples sedes del Alto Valle y la región. Bariloche, Viedma, Choele Choel, Allen, Cervantes, Huergo, Cipolletti, Catriel y Río Colorado ya comenzaron o comenzarán a recibir partidos en las distintas zonas. En varias de ellas se juega bajo el sistema todos contra todos, con clasificaciones directas a 16avos o cuartos de final, según el grupo.

Durante las próximas jornadas, el Mundialito continuará con una agenda intensa de partidos, definiendo posiciones y clasificados. Con tribunas llenas y protagonismo de clubes locales y nacionales, el certamen vuelve a consolidarse como uno de los eventos deportivos juveniles más importantes de la Patagonia.

