LAS CLAVES PARA APROVECHAR EL CYBER MONDAY Y EVITAR ESTAFAS EN LAS COMPRAS

En el marco de una nueva edición del Cyber Monday, que se lleva a cabo en Argentina entre el 4 y el 6 de noviembre, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) destacó la participación de más de 1.000 empresas con ofertas en una amplia variedad de productos. Este evento, que genera un enorme volumen de tráfico en Internet, también conlleva riesgos de estafas y fraudes, motivo por el cual la CACE recomienda realizar compras únicamente a través del sitio oficial (cybermonday.com.ar) o desde los links sugeridos en el portal.

Daniel Sarden, director regional de la Patagonia de la CACE, enfatizó en AM740 La Carretera la importancia de entrar solo a la web oficial del Cyber Monday, donde se encuentran las marcas adheridas oficialmente. “Sugerimos a los consumidores ingresar desde el sitio oficial, ya que las empresas que participan cumplen con ciertos estándares y capacitaciones que garantizan una compra segura y confiable”, indicó Sarden. Este año, el evento cuenta con la participación de 285 empresas de provincias del interior del país, incluyendo 17 de la región Patagonia.

Los productos más buscados en esta edición incluyen aire acondicionado, celulares, heladeras y zapatillas. Según la CACE, los usuarios más activos en estas jornadas tienen entre 25 y 34 años, aunque también hay un número significativo de compradores de 65 años o más.

Sarden destacó que la región Patagonia tuvo un incremento notable en la participación, con empresas de Neuquén y Río Negro sumándose al evento de forma oficial. En la provincia de Neuquén, alrededor de 74.000 personas ingresaron al sitio de Cyber Monday en el primer día del evento, con las búsquedas de aire acondicionado, celulares y heladeras encabezando las preferencias. En cuanto a la participación por género, el 68% de los usuarios neuquinos que ingresaron al sitio oficial fueron mujeres.

Entre las localidades con mayor actividad se destacan Neuquén Capital, Centenario, San Martín de los Andes y Cutral Co. Esto refleja un interés creciente por el comercio electrónico en ciudades que, en eventos anteriores, no contaban con una presencia tan marcada. “El objetivo de la Cámara es federalizar el comercio electrónico y que emprendedores y pequeñas empresas de todo el país puedan competir en igualdad de condiciones”, explicó Sarden.

Para evitar problemas durante el evento, la CACE sugiere que los consumidores revisen los detalles de cada oferta antes de comprar, especialmente en lo relacionado con las políticas de devolución y garantías. También aconsejan estar atentos al uso del logo de Cyber Monday, ya que este es un sello que garantiza que la empresa está adherida de manera oficial y cumple con los estándares del evento.

“Es importante que los consumidores verifiquen el logo del Cyber Monday en el sitio o tienda virtual, ya que esto indica que la empresa cumple con un protocolo de seguridad”, señaló Sarden. En cuanto a posibles estafas, el directivo recomendó no acceder a enlaces sospechosos o provenientes de mensajes de correo electrónicos no solicitados. A su vez, se aconseja no compartir información sensible, como datos de tarjetas de crédito, fuera del sitio oficial.

El Cyber Monday de este año presenta más de 17.000 “Mega Ofertas” en categorías como tecnología, electrodomésticos y moda, y también ofrece horarios especiales de descuentos adicionales, como las “Mega Bombas” de 12 a 13 horas y las “Noches Bomba” de 20 a 22 horas. Según Sarden, estas promociones representan “una excelente oportunidad para quienes pueden seguir las actualizaciones en tiempo real en el sitio”.

Además, este año se introdujo un asistente virtual que permite a los usuarios hacer consultas sobre los productos, métodos de envío y detalles del evento en general. Este servicio tiene como objetivo facilitar la experiencia de compra y ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.

Finalmente, ante eventuales problemas con productos o servicios adquiridos, la CACE recomienda que el primer contacto sea con la empresa que realizó la venta, utilizando los canales de atención al cliente que figuran en el sitio oficial. La legislación vigente en Argentina garantiza los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, por lo que las empresas adheridas deben ofrecer soluciones ante posibles inconvenientes, incluyendo el cambio de producto o la devolución del dinero.

Argentina, 5 de noviembre de 2024