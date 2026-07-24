LATAM SUSPENDE DE MANERA DEFINITIVA LA RUTA ENTRE NEUQUÉN Y SANTIAGO DE CHILE

A pocos meses de haber inaugurado el trayecto, la aerolínea LATAM Airlines anunció la suspensión definitiva de la ruta que conectaba la provincia de Neuquén con Santiago de Chile. Las operaciones oficiales quedarán canceladas a partir del próximo 25 de octubre, mientras que la venta de billetes se interrumpió de manera inmediata.

La firma aérea explicó que la medida responde a un rendimiento comercial desfavorable. Según informaron en un comunicado oficial, se trató de una “difícil decisión” tomada “tras una exhaustiva revisión de itinerarios y un análisis del desempeño de su red de rutas y al comportamiento de la demanda que demostró niveles sostenidamente inferiores a los proyectados”.

La ruta internacional había comenzado a funcionar a fines de marzo con cuatro frecuencias a la semana. Los trayectos se realizaban en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros, buscando impulsar el turismo y el intercambio comercial de la región. Sin embargo, la ocupación registrada no alcanzó las expectativas mínimas para mantener la sustentabilidad económica del servicio.

Ante la cancelación, la empresa confirmó que garantizará una alternativa a los usuarios que ya posean pasajes para fechas posteriores al 25 de octubre. Se ofrecerá una reubicación con escalas a través de Buenos Aires mediante aerolíneas aliadas y conexiones subsiguientes, sujeto siempre a la disponibilidad de asientos.

El proceso de protección y reasignación de itinerarios comenzará a gestionarse durante las próximas semanas. Los pasajeros podrán verificar los cambios directamente en el sitio web de la compañía, en su aplicación móvil o mediante las agencias de viajes correspondientes. En caso de no estar de acuerdo con la reprogramación sugerida, los clientes tendrán la opción de solicitar la devolución total de su dinero.

Asimismo, la aerolínea dejó abierta la posibilidad de retornar a la provincia patagónica si el contexto macroeconómico y la demanda aérea mejoran. En el escrito, la firma sostuvo que “lamenta profundamente tener que interrumpir esta operación y reitera su compromiso con el desarrollo de la conectividad regional, manteniendo siempre abiertas las puertas para futuras oportunidades de colaboración cuando las condiciones de mercado así lo permitan”.

Esta baja representa un duro golpe para la integración binacional y las aspiraciones de desarrollo económico de la zona. La conexión directa permitía reducir sustancialmente los tiempos de traslado entre ambos países, un beneficio clave que ahora vuelve a perderse de manera indefinida.

Por el momento, el grupo aéreo continuará enfocado en fortalecer sus rutas habituales dentro de sus principales mercados en América Latina. La conectividad de Neuquén con el país vecino dependerá nuevamente de las alternativas de viaje existentes con escala en la capital argentina.