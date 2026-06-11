LILIANA MARTÍN DESCARTÓ UNA CANDIDATURA EN 2027 Y ANALIZÓ LA CRISIS DE ALLEN

La exintendenta de Allen, Liliana Martín, reapareció públicamente tras asistir a la audiencia de formulación de cargos contra el actual intendente, Marcelo Román. Su presencia alimentó todo tipo de rumores sobre un posible retorno a la actividad electoral, una hipótesis que la propia exmandataria se encargó de sepultar de forma categórica en AM 740.

“De ninguna manera. Ya lo he dicho muchas veces, no voy a volver a ocupar un cargo de postulación, no me voy a postular. Yo salí de la intendencia en 2023 y volví a mi actividad privada en el ámbito del derecho”, afirmó Martín.

Martín aclaró que su asistencia se debió exclusivamente a su “inquietud como mujer de derecho, ciudadana y exintendenta”. Argumentó la importancia de escuchar de primera mano la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía, especialmente porque este tipo de información no suele quedar plasmada en actas de acceso público.

Martín fue contundente al rechazar los intentos de minimizar la causa judicial, la cual algunos sectores han catalogado superficialmente como “mucho ruido por un teléfono”. Para la exmandataria, la situación reviste un carácter institucional de máxima gravedad. Explicó que si bien el Código Penal prioriza la vida sobre lo patrimonial, un delito contra la administración pública adquiere una gravedad absoluta cuando es cometido por un funcionario de alto rango.

“Al Capone hizo cosas pésimas y resultó que fue condenado por evasión fiscal”, recordó de manera irónica para señalar que un cargo aparentemente menor puede esconder una trama mucho más compleja. Criticó con dureza que la investigación deje en evidencia que el intendente Román presentara a una persona sin cargo municipal (Sebastián Ocampo) como su “mano derecha” o “jefe”, señalando que este operaba desde la clandestinidad para realizar presuntas manipulaciones dentro del Estado.

Cuestionamientos a concejales

Durante la entrevista, Liliana Martín no ahorró críticas hacia los concejales actuales, lamentando su escasa presencia en la audiencia y su postura de “lavarse las manos” al esperar que la Justicia resuelva un conflicto que es de índole puramente política. “La Justicia resolverá en relación con un delito, pero la política debe resolver en el ámbito que le corresponde”, sentenció.

Finalmente, al ser consultada sobre el panorama de la localidad, describió la situación actual como “devastadora” en materia de servicios, recursos y proyectos. En este contexto, confirmó su total apoyo al proceso de revocatoria de mandato en marcha contra Marcelo Román.

Aunque aclaró que no firmó en la primera etapa, aseguró que lo hará en cuanto se habiliten los nuevos registros, definiendo la revocatoria como una herramienta totalmente constitucional y necesaria cuando un gobernante defrauda las expectativas de la ciudadanía.