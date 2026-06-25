LIMPIEZA EN UN EDIFICIO ABANDONADO DE NEUQUÉN REVELAN UN AGUANTADERO

Un megaoperativo de limpieza expuso las impactantes condiciones de un edificio abandonado en Neuquén. Las autoridades locales intervinieron el inmueble ubicado en la calle Sargento Cabral al 650. Los operarios municipales descubrieron cinco plantas completamente tapadas por montañas de desechos acumulados.

La intervención conjunta requirió la participación de la Policía, la Fiscalía y equipos municipales. El propósito principal del despliegue es el saneamiento absoluto y el posterior cerramiento del complejo. Durante más de una década, los residentes del barrio denunciaron constantes hechos delictivos en el lugar.

La cantidad de basura acumulada en el interior sorprendió a los trabajadores. En múltiples habitaciones, las capas de desperdicios domésticos superaban los treinta centímetros de altura. El abandono crónico del espacio generó un peligroso foco sanitario en pleno centro urbano.

“En lo que llevo como subsecretario de Limpieza Urbana nunca vi una situación como esta”, afirmó Cristian Haspert. El funcionario coordinó las tareas de remoción y describió el preocupante panorama edilicio. Según sus estimaciones, el establecimiento concentraba mugre y restos materiales desde hacía quince años.

En las habitaciones se encontraron decenas de carteras femeninas, mochilas y pertenencias personales abandonadas. Los indicios sugieren que el sitio funcionaba como aguantadero tras cometerse diferentes delitos callejeros.

“Se nota que eran mochilas robadas”, puntualizó Haspert respecto a los elementos descubiertos en los pisos. El personal de seguridad procedió a incautar estos objetos para cotejarlos con denuncias previas. El inmueble servía de refugio temporal y escondite para delincuentes de la zona.

La vecindad lidiaba diariamente con roturas de cristales, peleas nocturnas y robos de vehículos estacionados. La ocupación ilegal del edificio degradó la convivencia y sembró el temor en las manzanas periféricas. La intervención estatal busca devolver la tranquilidad definitiva a las familias afectadas del sector.

La magnitud de las tareas exigió el despliegue de sesenta trabajadores especializados. El municipio aportó camiones volcadores, contenedores industriales y maquinaria pesada para agilizar el traslado de los residuos. Las primeras cargas de basura ya fueron derivadas exitosamente hacia el Complejo Ambiental neuquino.