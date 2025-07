LLANCAFILO A FAVOR DE LAS UNIVERSIDADES Y EL GARRAHAN: “NO SE PUEDE HACER AJUSTE CON LOS MÁS VULNERABLES”

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo, del MPN, apoyó con su presencia en el recinto el tratamiento de los proyectos vinculados al Hospital Garrahan y a las universidades nacionales. En diálogo con La Carretera de AM740, expresó su rechazo al uso de temas sensibles como herramientas de disputa política. “La grieta usa todo para hacer humo, y mientras tanto, no se avanza en lo que la gente necesita“, afirmó.

Llancafilo explicó que dio quórum y acompañó la decisión de emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto para que traten los cinco proyectos relacionados al presupuesto universitario y los dos referidos al Garrahan. “No es lógico que no funcionen las comisiones. La raíz de este problema es que seguimos con un presupuesto prorrogado de 2023“, advirtió. Remarcó que si bien se puede readecuar la ejecución presupuestaria, la falta de previsibilidad perjudica seriamente a las instituciones.

El diputado neuquino sostuvo que no se puede congelar el presupuesto de un hospital como el Garrahan, que atiende a miles de niños de todo el país, ni desfinanciar el sistema universitario. “Querés auditar, auditá. Querés controlar, controlá. Pero no lo uses como excusa para no girar los fondos“, exigió. También puso como ejemplo el caso de la Universidad del Comahue, que ejecutó en 2023 casi el triple de lo presupuestado, y que en 2024 podría alcanzar los 70 mil millones de pesos.

Llancafilo criticó con dureza la falta de federalismo fiscal. “Neuquén aporta el 4% del PBI y recibe solo el 1,7% en coparticipación. De cada 100 pesos que manda, vuelven 51. Eso no es justo“, declaró. Respaldó la iniciativa del gobernador Rolando Figueroa para reclamar una redistribución de los fondos fiduciarios y de los Aportes del Tesoro Nacional: “Si Nación no ejecuta los fondos específicos, entonces que los coparticipe“.

En este contexto, resaltó la decisión del gobierno neuquino de sostener con fondos propios áreas que Nación abandonó. Citó como ejemplo el pago del incentivo docente, el mantenimiento de rutas y la continuidad de obras escolares técnicas como las de Añelo y Plottier, que antes dependían del INET. “Neuquén asume responsabilidades que no le corresponden, pero lo hace para que la provincia no se detenga“, valoró.

Neuquén, 3 de julio de 2025