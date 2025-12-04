LLEGA LA TERCERA EDICIÓN DEL ASADO DE ORO CON CONCURSO, MÚSICA Y UN 0 KM

La Carretera

El próximo fin de semana, Fernández Oro será sede de la tercera edición del Asado de Oro, un festival que promete costillares al asador, artistas en vivo y el sorteo de un auto 0 km. El evento busca posicionarse como una de las celebraciones más importantes del verano en la región.

La información fue confirmada en diálogo con AM740 La Carretera, durante una entrevista en el programa Rutas Argentinas, donde uno de los organizadores, Julio Vidal, expresó: “Apuntamos a que sea la primera fiesta de verano de la ciudad”. También explicó que esta será la primera vez que se realiza en temporada estival, lo que permitirá incorporar actividades al aire libre y atraer a más público.

El corazón del festival será el concurso de asadores, que se llevará a cabo el sábado y domingo por la noche. Participarán equipos integrados por dos o tres personas que deberán preparar un costillar de vaca al asador. “Queremos reflejar un asado bien argentino, recuperar cosas que a veces vamos perdiendo como sociedad, como la tradición campera”, indicó Vidal. El jurado evaluará no solo el sabor, sino también la estética de los puestos.

La entrada al predio será libre y gratuita, y habrá shows para toda la familia. Estarán presentes artistas como José Levera, Consum de Cipolletti, grupos de folclore local y el Circo Marisco, que representará a Argentina en Viña del Mar. También habrá un espacio VIP con un youtuber cordobés especializado en asado.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de foodtrucks, venta de productos regionales y presencia de bodegas. Los organizadores invitan a vecinos de toda la zona a participar y vivir un evento que celebra la tradición argentina del asado.

Fernández Oro, 4 de diciembre de 2025

