LORENA MATZEN DIJO QUE ALLEN “RETROCEDE” Y PIDIÓ UNA COALICIÓN AMPLIA PARA “LEVANTAR LA CIUDAD”

La legisladora Lorena Matzen advirtió que Allen atraviesa un deterioro visible y afirmó que la ciudad vive “una tristeza enorme” por la falta de rumbo y de gestión. También planteó que la discusión por la coparticipación y el nuevo escenario económico de Río Negro exigen acuerdos políticos amplios para no perder oportunidades.

La entrevista se realizó en la AM740, en la previa de una agenda cargada en Viedma: sesión extraordinaria, debate por la ley de ministerios, firma del acuerdo con YPF y una reunión de intendentes por la nueva coparticipación. Matzen señaló que “hay una importante reunión acá en Viedma con todos los intendentes por la discusión de la nueva coparticipación de la provincia” y ubicó el tema en un contexto de cambios productivos.

Sobre Allen, Matzen fue directa: “A mí me apena mucho lo que estamos viviendo, una ciudad totalmente detenida y que no avanza sino por el contrario, retrocede”. Aseguró que incluso tareas básicas empeoran y que se lo transmiten los vecinos: “Podríamos aunque sea mantener lo que teníamos, que no era bueno, pero que por lo menos era mejor que lo que vemos ahora”. Además, remarcó que en el contacto cotidiano escucha “mucha gente con ganas de irse a otra localidad”.

En ese marco, sostuvo que Allen no aprovecha el nuevo ciclo económico vinculado a Vaca Muerta y a los proyectos que pasan por la provincia. “Allen fue mencionado por lo menos 20 veces” en una presentación que encabezó el presidente de YPF, pero “no estamos aprovechando nada, cero derrame para nuestra ciudad por falta de gestión”, afirmó. Aun así, dijo que mantiene una expectativa de recuperación: “Allen todavía tiene la oportunidad” y consideró clave que la población se prepare para la demanda laboral: “Se van a necesitar alrededor de 40 mil puestos de trabajo”.

Por último, Matzen planteó que el próximo gobierno municipal recibirá una ciudad muy golpeada y llamó a construir una salida colectiva: “Creo que hay que hacer una gran coalición de todos los que queremos a nuestra ciudad unir fuerzas, inclusive despojarnos de las banderas”.

Allen, 26 de febrero de 2026.