LORENA MATZEN: “EL TREN DEL VALLE ES UN SUEÑO DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE”

La legisladora Lorena Matzen reafirmó el compromiso de avanzar con el proyecto del Tren del Valle, destacando su valor estratégico frente a la crítica situación del tránsito en la ruta 22. Aunque reconoció dificultades recientes, aseguró que no se rendirán: “El Tren del Valle es un sueño difícil, pero no imposible. No queremos bajar los brazos porque la región lo necesita”.

La información corresponde a una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Matzen recordó que en 2023 se reactivó la comisión legislativa del Tren del Valle, que preside, tras casi veinte años de inactividad. Desde entonces, se realizaron encuentros en Cipolletti y General Roca, y se prevé una nueva reunión para noviembre.

Entre los obstáculos, la legisladora mencionó las inundaciones en Bahía Blanca que dañaron vías clave, así como los cambios en funcionarios nacionales que interrumpieron compromisos previos: “Hoy no tenemos con quién hablar en Vialidad Nacional, lo que complica la gestión de obras como la intersección de la ruta 22 y 151”. También pidió avanzar con el decreto 231/2008, que permitiría recuperar para la provincia el control sobre la infraestructura ferroviaria.

Matzen consideró que el tren representa una respuesta concreta al colapso de las rutas del Alto Valle: “Vivimos en una gran ciudad lineal. Muchos trabajan en un lugar, estudian en otro y viajan a diario. Hoy la ruta 22 y la 151 se han convertido en rutas de la muerte”. Por eso insistió en ampliar el recorrido: “Queremos que vaya de Chichinales a Cipolletti. Aunque sea por tramos, primero hasta Fernández Oro, después hasta Allen, y así sucesivamente”.

Por último, valoró el consenso político dentro de la comisión: “En tiempos donde se habla tanto de grieta, logramos trabajar en conjunto”. A pesar de la lentitud del proceso, anticipó que en noviembre iniciarán obras en Bahía Blanca que podrían favorecer el proyecto. La próxima reunión se realizará tras las elecciones, “para evitar que nadie quiera hacer campaña con este tema”.

General Roca, 2 de septiembre de 2025.