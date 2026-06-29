LORENA PARRILLI PRESENTÓ UN PROYECTO PARA ESCLARECER LA MILLONARIA ESTAFA EN SALUD

La diputada provincial Lorena Parrilli, perteneciente al bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para esclarecer las irregularidades en la Dirección de Recupero Financiero. La iniciativa legislativa exige respuestas concretas al Ministerio de Salud sobre una millonaria maniobra sospechosa.

El caso se centra en la autorización de tres facturas emitidas por proveedores inexistentes en el registro oficial. Según el texto, los fondos públicos fueron transferidos directamente a la cuenta personal de una exfuncionaria del área afectada.

La maniobra delictiva logró vulnerar los controles establecidos por la Ley 2141 de Administración Financiera. El dinero se transfirió en los meses de febrero, marzo y mayo pasados, burlando las auditorías internas del sector.

La propuesta legislativa exige una copia de la denuncia penal en curso ante la justicia. Asimismo, solicita al Tribunal de Cuentas un informe detallado de las actuaciones tras el rechazo de la rendición de gastos por parte del área correspondiente.

Los fundamentos del proyecto mencionan investigaciones en medios de comunicación y una posterior confirmación del Poder Ejecutivo. El Gobierno provincial admitió el hecho de corrupción mediante un comunicado oficial emitido el pasado 12 de junio.

Una auditoría determinó que el sistema de “Anticipos para Gastos” fue la vía para el desvío ilegal de dinero. Las transferencias se realizaron sin firmas jerárquicas, carecían de remitos y utilizaban proveedores no registrados formalmente.

La iniciativa, registrada con el número 18437, ingresó formalmente esta semana por la Mesa de Entradas de la Legislatura. La propuesta cuenta además con el acompañamiento de los diputados oficialistas Mónica Guanque y Federico Méndez.