LOS ESTATALES DE NEUQUÉN COBRARÁN UN 7,25% MÁS CON LOS SUELDOS DE JULIO

Los empleados estatales de Neuquén percibirán un incremento salarial del 7,25 por ciento con los haberes de julio. La confirmación del porcentaje llegó tras difundirse el último Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio. Este ajuste busca sostener el poder adquisitivo frente al avance inflacionario.

La suba surge de una fórmula trimestral que promedia la inflación medida por el organismo provincial y la registrada a nivel nacional por el INDEC. Durante el último mes evaluado, el indicador neuquino superó el 2 por ciento. Por el contrario, el índice general nacional se ubicó por debajo de ese límite.

Esta asimetría reavivó la discusión sobre qué medición aplicar para proteger los sueldos públicos. El gremio UPCN propuso formalmente que se compute siempre la cifra más alta de ambas mediciones para el cálculo final. “Buscamos resguardar el bolsillo del trabajador frente a cualquier desfasaje”, explicaron desde la entidad sindical.

La iniciativa se acopla a los planteos de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de mantener el esquema de actualización automática por inflación. Sin embargo, ahora exigen un adicional que supere los bonos fijos ya pautados y tenga un impacto real en el salario básico.

Actualmente, las negociaciones salariales para el segundo semestre del año se encuentran bajo análisis y discusión. Los sindicatos de UPCN, Viales y ATE todavía no sellaron un acuerdo definitivo para este período. Aunque ATE posee un convenio anualizado, aún restan ajustar detalles fundamentales del tramo en curso.

El Poder Ejecutivo provincial y los representantes de los trabajadores estatales definirán el rumbo de la paritaria a fin de mes. El próximo encuentro formal entre las partes quedó agendado para el próximo 28 de julio. Allí se intentará destrabar el conflicto y dar previsibilidad para la segunda mitad del año.