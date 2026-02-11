LUCÍA FERRARI, LA BAILARINA QUE SALIÓ DE LA PATAGONIA Y FUE SELECCIONADA PARA FORMARSE EN INGLATERRA

Lucía Ferrari, bailarina radicada en Villa La Angostura, fue seleccionada para realizar una formación profesional de seis meses en una compañía de danza y teatro de prestigio internacional con sede en Inglaterra, tras participar de una audición virtual que encontró por redes sociales.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Ferrari contó que nació en Bariloche y que su familia es “del valle de General Roca”, pero que se crió en Villa La Angostura. También relató que vivió en Buenos Aires entre 2022 y 2025 para estudiar, aunque decidió volver porque le costó adaptarse “a los ritmos” de la ciudad: “A mí me costó mucho adaptarme a los ritmos, con la tranquilidad de acá de Villa”, dijo.

En la entrevista, explicó que la oportunidad surgió a partir de Instagram, donde vio una convocatoria virtual para audicionar. “La audición yo la encontré en Instagram, pero yo ya seguía la compañía hace varios años”, afirmó. Según detalló, debió preparar y enviar un video con “una pequeña escena de una de las obras de la compañía oficial” y, días después, recibió la confirmación: “Me escribieron que había quedado seleccionada”.

Ferrari indicó que la formación se realiza en Ashford, un pueblo ubicado “a 50 kilómetros de Londres”, y que el programa se extiende “de abril a octubre”. También adelantó su fecha de salida: “Ya tengo planeado el primero de abril y salgo de acá”, señaló, y agregó que el curso comienza alrededor del 15 de abril, con días previos para instalarse.

Como se trata de una formación y no de un empleo dentro de la compañía, aclaró que debe afrontar todos los gastos: “La comida, el transporte, el alojamiento, literalmente todo”. Por eso inició una colecta y pidió colaboración a través de sus redes, donde también respondió a críticas: “Estoy trabajando todo el día, pero bueno, a veces no alcanza y a veces también está bueno pedir ayuda”. Para quienes quieran sumarse, dejó su contacto: “Me pueden hablar por Instagram, Instagram es arroba luchiferrari”.