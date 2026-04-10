LUCILA CREXELL SERÁ EMBAJADORA, PESE A LAS DURAS CRÍTICAS DE JULIETA CORROZA

El Senado de la Nación ratificó este jueves el pliego de la neuquina Lucila Crexell para desempeñarse como embajadora argentina ante Canadá. Con un resultado de 45 votos afirmativos frente a 26 negativos, la exsenadora neuquina obtuvo el respaldo necesario impulsado por el Poder Ejecutivo. El debate estuvo marcado por fuertes cruces políticos y acusaciones sobre la ética de su designación. El oficialismo y sus aliados cerraron filas para garantizar la salida diplomática de la legisladora.

La postulación de Crexell generó una profunda grieta dentro del recinto parlamentario durante la sesión. El bloque peronista impugnó el nombramiento al vincularlo directamente con su apoyo a la Ley Bases a mediados de 2024. Según los opositores, el cargo en Ottawa funcionó como una moneda de cambio por su voto favorable en leyes clave para el gobierno nacional. Esta sospecha había circulado en los pasillos del Congreso desde el momento de la votación de dicha norma.

La senadora Julieta Corroza, quien responde al gobernador Rolando Figueroa, encabezó el rechazo fundamentado en la historia política de la flamante embajadora. Corroza argumentó que la decisión de su bloque no era una cuestión de aptitud técnica, sino de principios representativos. La legisladora enfatizó que el rol diplomático exige “valores de lealtad con las personas que nos ponen acá, lealtad con tu pueblo”. Para la representante neuquina, los constantes cambios de alianza de Crexell representaron una defraudación a sus votantes originales.

Un punto crítico del debate fue el impacto del Impuesto a las Ganancias en la Patagonia. Corroza recordó que el voto de Crexell en el paquete fiscal perjudicó severamente el poder adquisitivo de los trabajadores locales. “Para nosotros fue sumamente grave”, remarcó al explicar cómo esa decisión afectó directamente la economía real de la provincia.

La trayectoria de Crexell fue calificada como camaleónica por diversos sectores debido a sus múltiples saltos entre bloques. Tras iniciar su carrera en el Movimiento Popular Neuquino, pasó por Juntos por el Cambio y terminó apoyando distintas variantes políticas. Su llegada a la banca en 2019 fue fortuita tras el deceso del candidato radical Horacio Quiroga antes de los comicios. Este historial de giros ideológicos fue el eje central de las críticas durante el tratamiento de su pliego.

A pesar de los cuestionamientos, la mayoría parlamentaria consideró que la legisladora cumplía con los requisitos para la misión diplomática. Los defensores del pliego destacaron la importancia de ocupar vacantes estratégicas en el exterior con figuras de experiencia legislativa. Por su parte, la oposición mantuvo su postura crítica hasta el último momento de la votación nominal.