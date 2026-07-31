LUEGO DEL ACUERDO CON ATE, LOS DOCENTES RECLAMAN IGUALDAD EN LOS AUMENTOS

Tras la aprobación de la oferta salarial por parte de ATE este viernes, el sindicato docente ATEN confirmó que reclamará un trato equivalente. La dirigencia del gremio analizará los términos acordados por los estatales para solicitar beneficios idénticos. El reclamo apunta a equiparar las condiciones salariales de todo el sector público neuquino.

La conducción gremial centró su atención en el porcentaje adicional que percibirá la administración central a fin de año. Sobre esta diferencia, la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, afirmó que “el gobierno tendrá que darnos a todos ese 4% extra”. La dirigente sostuvo que ese porcentaje marca una desigualdad con el esquema docente actual.

Mansilla encabezó reuniones con las comisiones directivas de las distintas seccionales provinciales para revisar el acta acordada por el resto de los trabajadores. Durante estos encuentros, la cúpula sindical evaluó detalladamente cada punto del incremento concedido a la administración pública. El objetivo final apunta a ratificar la igualdad retributiva entre todos los estatales.

Desde la conducción sindical aclararon que el convenio firmado por los docentes rige hasta finales del presente año. En cambio, el acuerdo aceptado por ATE extenderá sus efectos contractuales hasta mediados del próximo año. Por esa razón, los montos fijados para 2027 corresponden a una negociación futura de su sector.

Al evaluar las actas firmadas por el Poder Ejecutivo, Mansilla detalló los puntos que motivan la nueva solicitud salarial. La referente gremial explicó que “se sostiene el acuerdo igual que el nuestro, pero vemos la variable del 4% a partir de noviembre”. Además, recordó que los docentes ya tienen pactado un bono en septiembre.

El paquete aprobado por ATE incluye ajustes por costo de vida, sumas fijas y subas porcentuales adicionales al básico. Frente a este panorama, la conducción de ATEN formalizará el pedido ante las autoridades provinciales para reabrir la discusión. Se espera una pronta respuesta oficial para desactivar posibles focos de conflicto en las escuelas.