LUIS IVANCICH IMPULSA UNA LEY DE CONTROL AMBIENTAL CON FONDOS DE LAS REGALÍAS HIDROELÉCTRICAS

El legislador rionegrino Luis Ivancich, integrante del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, presentó un proyecto de ley en la Legislatura que busca dar un destino específico a las regalías hidroeléctricas. Propone que el total de lo recaudado sea invertido en la modernización del sistema de control y saneamiento ambiental de los ríos, lagos y espejos de agua de Río Negro.

En declaraciones a AM 740, Ivancich destacó el carácter histórico de la medida tras la restitución del cobro del canon a las empresas del sector. “Por primera vez se va a recuperar ese dinero, el de las empresas que generan energía; y tenemos que invertirlo realmente en el río. Lo principal que tenemos es el río, si no lo cuidamos, no sé qué vamos a hacer”, enfatizó el parlamentario.

El legislador describió un panorama crítico sobre el estado actual de la cuenca del río Negro y denunció las falencias en la fiscalización de los efluentes. Advirtió que la situación es alarmante debido a que existen varios pueblos que están tirando sus desechos directamente al río sin contar con una planta de tratamiento adecuada.

Asimismo, desestimó las versiones oficiales sobre la fiscalización actual de las aguas y aseguró que, tras recorrer el río Negro personalmente, se puede constatar dónde van a parar los vertidos. Para Ivancich, revertir este escenario es factible mediante la incorporación de tecnología accesible como drones y herramientas de monitoreo constante. Al respecto, cuestionó el rol de las firmas que actualmente prestan el servicio de auditoría ambiental. Señaló que a pesar de estar contratadas, no están controlando de manera efectiva.

Próximos pasos legislativos

El proyecto fue diseñado y consensuado de manera conjunta con los demás legisladores de la bancada del PJ-Nuevo Encuentro. Espera ahora su giro a las comisiones correspondientes para obtener dictamen y llegar al debate en el recinto.

El objetivo final de la normativa es blindar esos recursos económicos. Se propone adquirir equipamiento de última generación, establecer un sistema de monitoreo permanente y frenar de manera definitiva el vuelco de líquidos cloacales e industriales sin tratar en las fuentes hídricas de la provincia.