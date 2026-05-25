MADRUGADA DE CAOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL: ROBARON UN AUTO, EMBISTIERON A LA POLICÍA Y CHOCARON

Una espectacular persecución policial en el Parque Industrial de Neuquén terminó con un automóvil robado contra un poste. Los delincuentes lograron escapar a pie tras el violento impacto y permanecen prófugos. El operativo se inició en la madrugada de este sábado durante un patrullaje preventivo de la Comisaría N°20.

Los uniformados divisaron un Peugeot 208 Style blanco que circulaba en actitud sospechosa por la zona. Al notar la presencia policial, el conductor ignoró la voz de alto y aceleró de manera repentina. De este modo, comenzó una huida a toda velocidad por las calles internas del predio fabril.

Durante el escape, la situación se tornó sumamente peligrosa para los efectivos actuantes. Los fugitivos no dudaron en embestir violentamente a un móvil policial que intentaba bloquearles el paso en una encrucijada. A pesar de los daños en el patrullero, el vehículo sospechoso continuó su marcha.

La desenfrenada carrera finalizó de forma abrupta cuando los evasores ingresaron a una calle sin salida. Debido a la alta velocidad, el conductor perdió el control y chocó de frente contra un poste de cemento. La estructura del tendido eléctrico provocó graves daños materiales en la parte delantera del rodado.

Inmediatamente después del fuerte impacto, los ocupantes descendieron del habitáculo y huyeron corriendo hacia la oscuridad. Los policías montaron un rápido operativo cerrojo en las inmediaciones y solicitaron refuerzos. Sin embargo, no lograron localizarlos en ese momento.

Al revisar el automóvil abandonado, los peritos descubrieron que las chapas patentes eran falsas. El dominio colocado correspondía en realidad a un vehículo radicado en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

Asimismo, los uniformados secuestraron varios objetos de valor del interior del coche. Las autoridades sospechan que los delincuentes trasladaban un botín robado recientemente. La justicia investiga el origen de estas pertenencias.

Efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y del Consejo de Seguridad Local colaboraron en el procedimiento de traslado. Se busca determinar si este Peugeot blanco participó en el reciente robo a dos departamentos. En ese hecho también habían sustraído una camioneta Toyota Hilux.