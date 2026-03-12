MADRUGADA DE TERROR EN CENTENARIO: BALACERA, MOLOTOV Y ATAQUE A BOMBEROS

La madrugada del miércoles 11-03 en Centenario se transformó en un escenario de caos absoluto. Un violento enfrentamiento, presuntamente vinculado a un ajuste de cuentas, sacudió a los vecinos del barrio Vista Hermosa. El conflicto escaló rápidamente, involucrando balaceras, ataques incendiarios y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad y rescatistas.

Todo comenzó cerca de la medianoche en el cruce de las calles Cuba y Bolívar. En ese lugar, una vivienda recibió una ráfaga de disparos que alertó a toda la zona. La policía recolectó 44 vainas servidas de calibre 9 mm, lo que demuestra la magnitud del ataque armado contra la propiedad.

El comisario Néstor Catalán brindó detalles sobre la principal línea de investigación. Las autoridades creen que el verdadero objetivo era una vivienda vecina, la cual es señalada frecuentemente por funcionar como un “aguantadero”.

Pocas horas después, la situación empeoró cuando los atacantes regresaron al sitio. Cerca de las 04:30, arrojaron una bomba molotov contra la construcción precaria, provocando un incendio de grandes dimensiones. El fuego se propagó rápidamente, obligando a la intervención urgente de los Bomberos Voluntarios locales.

Sin embargo, el trabajo de los bomberos se vio obstaculizado por la hostilidad del sector. Al llegar, los rescatistas fueron atacados con piedras y objetos contundentes por sujetos que intentaban impedir las tareas de extinción. La policía debió utilizar munición de estruendo y escopetas antitumulto para dispersar a los violentos y proteger al personal.

Un demorado

Durante los operativos posteriores, los efectivos lograron demorar a un joven de 20 años con antecedentes delictivos. En su poder hallaron una balanza de precisión y una suma de 77.000 pesos en efectivo. El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia mientras continúan los peritajes en la zona.

Finalmente, la Municipalidad de Centenario evalúa la demolición inmediata del inmueble incendiado para erradicar el foco de conflicto. En paralelo, se investiga si estos incidentes guardan relación con un herido de bala que ingresó esa misma noche al Hospital Castro Rendón.