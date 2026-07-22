MADRUGADA DE TERROR: ENTRADERA Y MUERTE EN CIPOLLETTI

Un violento e incierto hecho delictivo sacudió esta mañana al barrio Rincón Lindo en Cipolletti. El episodio ocurrió frente a la Facultad de Ciencias de la Educación, donde un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda familiar. En ese contexto, se registraron disparos de arma de fuego que actualmente investiga la Justicia local.

Pasadas las 8, las autoridades desplegaron un importante operativo en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Lago Guillelmo. Según la reconstrucción del caso, un Toyota Corolla trasladó a cuatro sujetos cerca de las 5:45. Dos de ellos avanzaron hacia el interior de la propiedad mientras los otros aguardaban en las inmediaciones.

Los delincuentes lograron desactivar previamente los sistemas de seguridad antes de forzar la entrada. Dentro del domicilio dormían tres integrantes de la familia, entre ellos una menor. Afortunadamente, las víctimas del asalto resultaron ilesas tras el dramático enfrentamiento.

El representante legal de los damnificados, Michel Rischmann, brindó detalles sobre la irrupción en el lugar. “Habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas antes de concretar el ingreso al domicilio”, sostuvo el letrado al referirse a la planificación de los asaltantes.

Uno de los agresores atacó a golpes a la dueña de casa para amedrentarla. Ante sus gritos, el hijo de la mujer acudió armado y disparó contra uno de los cómplices. El letrado remarcó que el joven cuenta con la debida tenencia y que el delincuente intentó confundirlo gritando que era policía.

Tras recibir el impacto en el tórax, el delincuente herido intentó escapar pero se descompensó a los pocos metros. Sus acompañantes se dieron a la fuga rápidamente hacia el centro de la ciudad. Las pericias buscan aclarar el rol exacto de cada participante en la escena.

De manera paralela, las autoridades hallaron un vehículo con un hombre sin vida en Fernández Oro. El auto encontrado coincide con las características del Toyota Corolla utilizado durante la madrugada. La fiscalía trabaja exhaustivamente para corroborar la identidad del fallecido y su vínculo directo con el asalto.

Los fiscales Herrera, Altamira y Lamas lideran las diligencias junto al personal de Criminalística. De confirmarse la hipótesis principal, ambas causas se unificarán formalmente para esclarecer la secuencia completa. Se aguardan los resultados de las pericias finales para confirmar el origen del deceso.