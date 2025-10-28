MAINQUÉ CELEBRÓ SUS 100 AÑOS

Este martes a las 10 hs. fue la cita para convocar a vecinos y autoridades al acto protocolar por los cien años de la localidad de Mainqué, fundada un 28 de octubre de 1925. Un acto sencillo pero cargado de emoción para la comunidad.

El intendente Miguel Petricio pronunció un discurso en el que agradeció a los inmigrantes que forjaron ese pueblo ubicado en el corazón del Alto Valle, y que definieron que hoy sea un eje productivo con potencial marcado por la fruticultura y la vitivinicultura.

En diálogo con La Carretera, Petricio expresó que “gracias a las empresas que apuestan por esta zona, en pocos años más, Mainqué va a tener 800 familias más que va a significar desarrollo, más escuelas, polideportivos”. Además añadió que habrá un desfile en el que “se van a anunciar más obras de asfalto, gas para el barrio Santa Lucía. Se va a inaugurar el gas de barrio La Esperanza y de calle 12. Hay un importante futuro de desarrollo”.

Del acto también participaron funcionarios municipales, concejales y los legisladores provinciales del circuito Luis Ivancich, Gabriela Picotti y Luciano Delgado Sempé, quienes entregaron la declaración de interés por el aniversario del pueblo al jefe comunal. Se especulaba que podría asistir el gobernador Alberto Weretilneck, pero finalmente no acudió.

Para finalizar, las autoridades junto a los alumnos y alumnas de las escuelas, hicieron un brindis y repartieron torta alusiva al aniversario.

Mainqué, 28 de octubre de 2025