MALENA RESA CEDIÓ ANTE LOS GREMIOS Y HUBO ACUERDO EN PLOTTIER

El paro de los trabajadores municipales de Plottier llegó a su fin luego de un decisivo vuelco en las negociaciones. Reunidos en una masiva asamblea vespertina, los empleados del municipio votaron a favor de suspender las protestas que afectaban a la localidad. El cambio de postura se produjo tras el ingreso de un documento formal de la Intendencia que asegura el pago extra por antigüedad.

Los manifestantes sostuvieron protestas simultáneas frente al edificio del Municipio y del Concejo Deliberante. La secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales de Plottier confirmó el contenido de la notificación. El escrito oficial asegura el abono del porcentaje acordado en la paritaria celebrada en marzo pasado.

La intendenta Malena Resa firmó la nota enviada a la conducción de los gremios para destrabar el paro. “El incremento del 0.5% sobre la categoría FUA será abonado por planilla complementaria con plazo máximo al día martes 9 de junio de 2026”, detalló el comunicado. Con este compromiso por escrito, la tensión política comenzó a ceder.

Los dirigentes gremiales aclararon que no mantuvieron un encuentro presencial con los funcionarios. Los trabajadores aceptaron la propuesta escrita para restablecer los servicios, aunque recordaron que existen temas pendientes. Los sindicatos admitieron que la gestión actual debe auditar las cuentas públicas heredadas.

Entre las demandas que aún restan resolver figuran las bajas de personal de la planta política. Para dar respuesta a este punto, se acordó la apertura de una mesa técnica revisora. Asimismo, los operarios de calle mantienen el reclamo por la falta de indumentaria de seguridad para sus tareas.

La protesta matutina había obligado a suspender la sesión ordinaria prevista en el Deliberante. Los manifestantes ingresaron al recinto deliberativo para exponer la gravedad de su situación económica ante los legisladores. Muchos de los concejales de la ciudad conocen de cerca la realidad por ser trabajadores del municipio.