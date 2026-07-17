MANIOBRA EN LA RUTA 67 DESATÓ UN VIOLENTO CHOQUE CON SIETE HERIDOS

Un violento choque frontal en la Ruta 67 movilizó a las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de la mañana. El gravísimo accidente involucró a dos vehículos que transportaban trabajadores hacia el sector industrial. Como consecuencia directa del fuerte impacto, siete personas debieron recibir asistencia médica urgente en la región.

El trágico hecho vial se registró aproximadamente a las 06:20 horas en cercanías a un acceso de una empresa de servicios petroleros. Los rodados involucrados fueron una camioneta Ford Ranger y un utilitario marca Renault Kangoo. Según indicaron las autoridades policiales, ambos conductores se desplazaban en sentido norte hacia la vinculación con la Ruta 51.

“El hecho ocurrió metros antes de ingresar a la base de la firma Halliburton”, confirmó el subcomisario Patricio Retamal de la Policía de Neuquén. Las primeras pericias accidentológicas indicaron que el utilitario estaba previamente detenido sobre la banquina este. Al intentar cruzar imprevistamente la calzada para ingresar al predio, recibió el impacto lateral de la camioneta.

La mala maniobra vehicular desencadenó un despliegue inmediato de los diversos sistemas de emergencias locales. Un total de seis ambulancias, junto a bomberos y efectivos policiales de la Comisaría 20, trabajaron en el lugar. Los rescatistas debieron retirar con sumo cuidado a los numerosos ocupantes atrapados entre los hierros.

La conductora del utilitario sufrió heridas de consideración severa y fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial Eduardo Castro Rendón. El resto de los lesionados, con traumatismos múltiples, ingresaron rápidamente a clínicas privadas de la capital. La policía de tránsito de Villa Obrera inició las actuaciones legales correspondientes para determinar responsabilidades.

El tránsito en el corredor petrolero se vio interrumpido parcialmente por varias horas debido al operativo médico. Las autoridades viales reiteraron el pedido de máxima precaución al realizar maniobras de ingreso a las bases operativas. Las pericias mecánicas finales intentarán esclarecer la visibilidad y velocidad de los transportes al momento de la fuerte colisión.