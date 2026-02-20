MARCELO MANGO CALIFICÓ COMO “TRÁGICA” LA APROBACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN DIPUTADOS

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral y el diputado nacional por Fuerza Patria, Marcelo Mango, cuestionó con dureza la iniciativa. Aseguró que se trata de “una jornada trágica para los trabajadores” y anticipó que se analizarán acciones judiciales por su presunta inconstitucionalidad.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde el legislador rionegrino sostuvo que la ley “le quita derechos a los trabajadores” y amplía la jornada laboral. “Puede ser ahora de 12 horas sin pagar horas extras con ese invento del banco de horas”, afirmó. Además, indicó que la norma “promueve el despido barato” y que financia indemnizaciones con recursos de la ANSES.

Mango señaló que la reforma implica una reducción de derechos conquistados históricamente. “Elimina el derecho a tener vacaciones que permitan programarlas en la familia durante el verano” y “cercena posibilidades de tener derechos garantizados en el trabajo”, expresó. También advirtió que el Senado puede insistir con artículos que fueron modificados en Diputados, entre ellos el vinculado a licencias por enfermedad.

El diputado vinculó la medida con un contexto de cierre de empresas y pérdida de empleo. “Hay 23.000 empresas que cerraron en estos últimos dos años”, sostuvo, y agregó que la ley no generará nuevos puestos de trabajo. En ese marco, consideró que el escenario social se tensó durante la sesión y cuestionó la rapidez del debate parlamentario.

Finalmente, Mango indicó que las centrales sindicales ya analizan la judicialización de la ley. “Esta es una ley anticonstitucional”, afirmó, y planteó que habrá presentaciones ante la Justicia para frenar su aplicación. También advirtió sobre posibles reformas futuras en materia previsional.

Ciudad de Buenos Aires, 12 de febrero de 2026.