MARCELO MANGO DENUNCIA EL DESMANTELAMIENTO DEL PROGRAMA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y APUNTA A UNA FUNCIONARIA NACIONAL

El diputado nacional Marcelo Mango cuestionó con dureza el desmantelamiento del programa de cardiopatías congénitas, una política pública que permite detectar y tratar problemas cardíacos en bebés y niños. El legislador advirtió que la falta de recursos y la desarticulación federal ponen “en grave riesgo” la vida de chicos de Río Negro y de todo el país.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde el diputado explicó el alcance del programa y la situación actual. “El programa de cardiopatías congénitas es un programa de salud que permite la sobrevida de muchísimos bebés, muchísimos niños que nacen con algún problema cardíaco”, señaló, y recordó que la iniciativa “se sancionó con fuerza de ley” y organiza una red federal de atención.

Mango remarcó que la política funciona desde 2008 y que la ley fortalece los controles durante el embarazo y el seguimiento posterior. “El desmantelamiento de este equipo, los ajustes, la intención de centralizarlo en dos o tres hospitales en Buenos Aires, cancelando todas estas articulaciones federales, pone en grave riesgo este programa”, afirmó. También apuntó contra la actual funcionaria nacional Mercedes Iberó y sostuvo que “está siendo responsable del desmantelamiento de este programa y del riesgo para la vida de nuestros chiquitos”.

El diputado aportó cifras sobre la dimensión del problema y vinculó el tema con la mortalidad infantil. “Hay alrededor de entre 5.000 o 7.000 casos anuales, de los cuales cerca de un 2% son chiquitos de Río Negro”, detalló. Además, alertó: “Lamentablemente, ¿sabés cuándo vamos a ver los resultados de esto? Cuando analicemos las estadísticas de mortalidad infantil durante estos años”.

En la entrevista también abordó la situación ambiental en la región y reclamó medidas urgentes. “Estamos en las peores condiciones de riesgo ígneo en la Patagonia por lluvias muy bajas, por baja cantidad de agua, por pronósticos de mayor sequía y mayor calor”, expresó, al fundamentar el pedido de emergencia ígnea. Según sostuvo, el Estado nacional “no está a la altura” y se necesitan recursos inmediatos para combatir incendios y asistir a las familias afectadas.

Allen, 28 de enero de 2026.