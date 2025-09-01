La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

MARCHA EN ALLEN: “BASTA DE IMPUNIDAD”, VECINOS EXIGEN RESPUESTAS AL MUNICIPIO

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Un grupo de vecinos de la ciudad de Allen convocó a una nueva movilización frente al municipio para este miércoles a las 20 horas. Reclaman por el deterioro de los servicios públicos, la falta de respuestas del intendente y un discurso oficial que no se corresponde con la realidad cotidiana.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM 740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde la vecina Marcia Valenzuela expresó su preocupación por la situación que atraviesa la localidad y la falta de gestión por parte del intendente. “Estamos viviendo en un momento bastante crítico en donde parece que no escuchan a la ciudadanía”, sostuvo.

Valenzuela remarcó que la movilización no responde a intereses políticos ni sindicales. “Nosotros marchamos como ciudadanos porque tenemos derecho a pedir que nos escuchen”, afirmó. También cuestionó el estado del parque automotor, la acumulación de basura en los barrios y el uso de fondos públicos en eventos, en lugar de atender las necesidades básicas: “Si sabés que no hay un parque automotor que funcione, no pongas 300 mil en una fiesta”.

La vecina subrayó que esta será la tercera marcha y que se realiza de forma pacífica. Pidió que los funcionarios se hagan cargo de la situación: “El intendente es el intendente de todos, más allá de su color político. Tiene que dar respuestas y no las está dando”, dijo. Además, cuestionó que se declare emergencia económica mientras se siguen otorgando horas extra y cargos jerárquicos.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se realizará frente a la pérgola del edificio municipal. “Invitamos a todos los ciudadanos a levantar la voz. Esto nos compete a todos”, finalizó Valenzuela.

Allen, 1 de septiembre de 2025.

Lo último

DENUNCIAN SOBREPRECIOS ESCANDALOSOS EN PAMI RÍO NEGRO: “UTILIZAN A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE PARA HACER NEGOCIOS”
DENUNCIAN SOBREPRECIOS ESCANDALOSOS EN PAMI RÍO NEGRO: “UTILIZAN A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE PARA HACER NEGOCIOS”
LORENA MATZEN: “EL TREN DEL VALLE ES UN SUEÑO DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE”
LORENA MATZEN: “EL TREN DEL VALLE ES UN SUEÑO DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE”
MARCHA EN ALLEN: “BASTA DE IMPUNIDAD”, VECINOS EXIGEN RESPUESTAS AL MUNICIPIO
MARCHA EN ALLEN: “BASTA DE IMPUNIDAD”, VECINOS EXIGEN RESPUESTAS AL MUNICIPIO
NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL TREN DEL VALLE
NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL TREN DEL VALLE
FUERZA PATRIA LARGÓ SU CAMPAÑA EN ROCA, “EL FORTÍN PERONISTA”
FUERZA PATRIA LARGÓ SU CAMPAÑA EN ROCA, “EL FORTÍN PERONISTA”
Click Here