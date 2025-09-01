MARCHA EN ALLEN: “BASTA DE IMPUNIDAD”, VECINOS EXIGEN RESPUESTAS AL MUNICIPIO

Un grupo de vecinos de la ciudad de Allen convocó a una nueva movilización frente al municipio para este miércoles a las 20 horas. Reclaman por el deterioro de los servicios públicos, la falta de respuestas del intendente y un discurso oficial que no se corresponde con la realidad cotidiana.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM 740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde la vecina Marcia Valenzuela expresó su preocupación por la situación que atraviesa la localidad y la falta de gestión por parte del intendente. “Estamos viviendo en un momento bastante crítico en donde parece que no escuchan a la ciudadanía”, sostuvo.

Valenzuela remarcó que la movilización no responde a intereses políticos ni sindicales. “Nosotros marchamos como ciudadanos porque tenemos derecho a pedir que nos escuchen”, afirmó. También cuestionó el estado del parque automotor, la acumulación de basura en los barrios y el uso de fondos públicos en eventos, en lugar de atender las necesidades básicas: “Si sabés que no hay un parque automotor que funcione, no pongas 300 mil en una fiesta”.

La vecina subrayó que esta será la tercera marcha y que se realiza de forma pacífica. Pidió que los funcionarios se hagan cargo de la situación: “El intendente es el intendente de todos, más allá de su color político. Tiene que dar respuestas y no las está dando”, dijo. Además, cuestionó que se declare emergencia económica mientras se siguen otorgando horas extra y cargos jerárquicos.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se realizará frente a la pérgola del edificio municipal. “Invitamos a todos los ciudadanos a levantar la voz. Esto nos compete a todos”, finalizó Valenzuela.

Allen, 1 de septiembre de 2025.