MARIA EMILIA SORIA PRESENTÓ EL PRESUPUESTO 2026 PARA GENERAL ROCA

En la víspera del 146° Aniversario de la fundación de la ciudad de General Roca, la jefa comunal María Emilia Soria presentó en el Concejo Deliberante el presupuesto que prevé ejecutar el año que viene. El proyecto fue recibido por el Presidente del Concejo, Juan Garabito y establece ingresos y egresos, fijados en más de 122 mil millones de pesos. De ese monto casi 35 mil millones se destinarán a obra pública.

Dentro de los recursos figuran casi 89 mil millones de pesos de ingresos corrientes y 23 mil millones y medio de pesos vía endeudamiento. En el ítem obras públicas, el equipo de Soria tiene como principal inversión un plan de «conectores viales» que consta de diez proyectos, siendo los dos primeros en las calles Güemes y Damas Patricias. En el aspecto social, la intendenta informó que 400 millones se destinarán a becas municipales, 35 millones al plan “Embarazo Saludable” y 400 millones del “Plan Leña y Garrafa”.

Dentro de los anuncios, uno de los más aplaudidos por el público presente fue el de un nuevo polideportivo en la zona noroeste de la ciudad, y mejoras en el natatorio ubicado en calles Maipú y Palacios. “Seguimos apostando al deporte, como nos gusta a nosotros” expresó la intendenta, ante la atenta mirada de su hermano y ex intendente, Martín Soria.

Del acto participaron concejales, legisladores y funcionarios del municipio. La única concejal de la oposición, Belén Bavastri (de Juntos Somos Río Negro) se ausentó con aviso, y alegó no poder ir para asistir al velorio de Juan Durán, el director del Centro Administrativo, quien falleció en la jornada del jueves.

General Roca, 29 de agosto de 2025