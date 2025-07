MARIANO LAVÍN FESTEJÓ LA CONDENA A JUAN REGGIONI: “UN CORRUPTO MENOS EN LA POLÍTICA”

Mariano Lavín rompió el silencio tras la condena de tres años de prisión en suspenso contra Juan Reggioni por administración fraudulenta durante su gestión como intendente de Fernández Oro. En una entrevista con La Carretera de AM740, Lavín afirmó que esta sentencia “demuestra que hubo corrupción” y reivindicó el rol de su gobierno en iniciar las denuncias. “Desde el primer día asumimos el compromiso de combatir la corrupción enquistada en la política“, sostuvo.

El actual funcionario del IPPV recordó que durante su mandato se detectaron múltiples irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos, especialmente en programas de viviendas. “Presentamos todas las pruebas ante la Justicia, pese a las críticas que intentaban minimizarlo como una maniobra electoral”, señaló. En ese sentido, valoró que la sentencia judicial ratifica lo que muchos vecinos ya sabían, y agregó que “hay un corrupto menos en la política rionegrina“.

Consultado sobre las acusaciones de “persecución política” que Reggioni expresó tras el fallo, Lavín fue tajante: “Eso se termina cuando hay una condena judicial firme. No es un verso político, fue declarado culpable por un tribunal que analizó pruebas, escuchó a fiscales y defensores, y dictó sentencia”. Además, diferenció con claridad el rol de un ciudadano común y el de un dirigente: “Ser político no te vuelve inmune a la ley. No hay doble vara“, remarcó.

Respecto a una investigación pendiente vinculada al último desembolso de fondos nacionales para viviendas —ya durante su gestión—, Lavín aseguró que está absolutamente tranquilo. “No contratamos ni una hora de mano de obra ni compramos un solo ladrillo. El dinero fue usado para pagar deudas contraídas por la administración anterior“, explicó. También confirmó que espera ser convocado por la Justicia y tiene los expedientes listos para presentarlos.

Finalmente, Lavín respondió a una consulta sobre su posible participación en las elecciones legislativas. Si bien agradeció el respaldo recibido en una encuesta realizada por La Carretera, aclaró que cualquier decisión electoral será colectiva, dentro de Juntos Somos Río Negro. “No me interesan las candidaturas personales. Mi esfuerzo hoy está en sostener la obra pública y el desarrollo habitacional con fondos provinciales“, subrayó.