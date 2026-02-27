MARIANO MORENO DE LUTO LUEGO DE UN FATAL ACCIDENTE ENTRE DOS MOTOS

La localidad de Mariano Moreno se vio sacudida por un fatal accidente vial durante la madrugada de este jueves. El siniestro ocurrió en plena zona urbana, dejando un saldo de un fallecido y un herido de gravedad. El impacto entre dos motocicletas generó una profunda conmoción entre los vecinos que descansaban en las cercanías del lugar.

El choque se produjo minutos después de la medianoche en la intersección de las calles Lavalle y José Hernández. Por causas que aún se intentan establecer, una de las motos impactó lateralmente contra la otra con gran violencia. La fuerza del choque fue tal que ambos conductores salieron despedidos varios metros sobre el asfalto.

La ubicación del siniestro resultó determinante para la primera asistencia de las víctimas. Al ocurrir a escasos metros de la comisaría local, el personal policial acudió de inmediato tras oír el estruendo. Los efectivos intentaron brindar auxilio urgente, pero se encontraron con un escenario desolador debido a los daños materiales.

Lamentablemente, uno de los involucrados, un joven menor de 18 años, falleció de manera instantánea en el sitio. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no fue posible reanimarlo por la gravedad de sus lesiones. La noticia de su deceso causó un fuerte impacto emocional en la pequeña comunidad neuquina.

El segundo conductor sobrevivió al impacto inicial, aunque su estado de salud es delicado. Debido a la complejidad de sus heridas, los médicos decidieron su traslado urgente hacia el hospital de mayor complejidad en Zapala. Actualmente, permanece bajo observación profesional mientras se aguarda un nuevo parte médico sobre su evolución.

Los peritos trabajaron durante varias horas en la escena para recolectar pruebas y testimonios. Las motocicletas quedaron totalmente destruidas y fueron secuestradas para realizar las pericias mecánicas correspondientes. La justicia busca determinar las responsabilidades de este lamentable suceso que enluta nuevamente a las rutas de la provincia.