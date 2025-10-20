MARTÍN SORIA CUESTIONÓ A MILEI Y LLAMÓ A FRENAR LA “DESTRUCCIÓN DE LA ARGENTINA” EN LAS URNAS

El candidato a senador por Fuerza Patria, Martín Soria, criticó con dureza las políticas económicas del presidente Javier Milei y llamó a votar este domingo “para frenar la destrucción de la Argentina”. Aseguró que la gestión libertaria “está cerrando 26 empresas por mes” y que la reforma jubilatoria que se viene “busca que la gente no se pueda jubilar”.

La entrevista fue realizada en la AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas. Allí, Soria advirtió que lo que se vota el 26 de octubre “no es quién cambia una lamparita en tu barrio, sino el rumbo del país”. A su vez, destacó que en sus recorridas por Río Negro percibe “una sensación que se palpa en cada localidad”, donde la gente manifiesta preocupación por el rumbo económico.

“El modelo de país que quiere Milei destruye empleo, precariza el trabajo y abre indiscriminadamente las importaciones, afectando a nuestra producción regional”, señaló Soria. Mencionó casos concretos como la situación de ALPAT en San Antonio Este, “que apagó hornos y empezó a despedir trabajadores”, y la caída del turismo en Bariloche y El Bolsón, por la merma de turistas extranjeros.

Sobre la falta de propuestas en la campaña, sostuvo que “lo que está en juego es si Milei tendrá o no mayoría en el Congreso para avanzar con reformas peligrosas como la laboral o la del sistema jubilatorio”. También se refirió a la diputada Villaverde, con quien competirá el domingo, y confirmó que “ya está presentado un pedido de expulsión en la Cámara de Diputados” por sus vínculos con causas judiciales en Estados Unidos.

Finalmente, Soria destacó que esta campaña fue diferente por el nuevo sistema de boleta única de papel, que según dijo, “le complicó al oficialismo provincial el reparto del famoso sobre verde”. Afirmó que espera los resultados “tranquilo, en familia”, y que el próximo domingo la ciudadanía “va a mandar un mensaje claro a este presidente delirante”.

Río Negro, 20 de octubre de 2025