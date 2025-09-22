MARTÍN SORIA CUESTIONÓ AL GOBIERNO NACIONAL Y A SUS ALIADOS EN RÍO NEGRO: “NOS ESTÁN LLEVANDO A UN PAÍS SIN FUTURO”

El diputado nacional y candidato a senador por Fuerza Patria, Martín Soria, criticó duramente al gobierno de Javier Milei y a sus aliados provinciales. Aseguró que “es un momento muy importante el que vamos a vivir el próximo 26 de octubre” y pidió a la ciudadanía participar para frenar un modelo que “beneficia a 200 millonarios y deja afuera a las familias trabajadoras”.

La entrevista fue realizada en los estudios de AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Soria expuso su mirada sobre la actualidad nacional y provincial. “Estamos a poco más de un mes de las elecciones en un contexto muy difícil, principalmente desde lo económico”, afirmó. Cuestionó el levantamiento temporal de las retenciones al campo como “una medida para recaudar dólares, no votos”.

Soria fue tajante con el oficialismo: “Nos dijeron que venían a terminar con la casta, y resulta que la casta éramos los jubilados, los estudiantes, las personas con discapacidad”. También denunció que el gobierno “vetó la ley de emergencia en discapacidad” y que actualmente “suspendió su aplicación por falta de fondos, algo que es ilegal”. Además, acusó al gobierno de ocultar cifras reales: “Dicen que sacaron a 12 millones de la pobreza, pero yo veo cada vez más gente revolviendo la basura”.

En clave provincial, apuntó contra Juntos Somos Río Negro y el gobernador Alberto Weretilneck: “Le votaron todas las leyes a Milei, y ahora dicen que van a defender a los rionegrinos. No se puede ser tan cara dura”. Destacó que Fuerza Patria logró una “unidad generosa” y denunció que el oficialismo “no llevó a Pedro Pesatti como candidato porque fue coherente en criticar el rumbo económico”.

Por último, lanzó duras acusaciones contra la diputada nacional y candidata libertaria Lorena Villaverde, afirmando que “fue detenida en Estados Unidos con medio kilo de cocaína” y que tiene “vínculos con el narcotráfico”. Soria advirtió: “Lo que hay enfrente hoy en Río Negro es peligroso. No todos los días tenemos enfrente personajes peligrosos”.

Río Negro, 22 de septiembre de 2025