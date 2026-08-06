MÁS DE 1.200 CAMIONES PERMANECEN VARADOS POR EL CIERRE DE PASOS A CHILE

El temporal de nieve y lluvia desencadenó una emergencia logística sobre las principales arterias viales de la provincia. Un total de 1.267 vehículos de gran porte permanecen varados en distintas localidades neuquinas tras la suspensión total de los cruces fronterizos hacia Chile.

El colapso del transporte pesado obligó a intensificar los despliegues de contención en varios municipios estratégicos de la región. De forma paralela, las adversas condiciones climáticas motivaron el cierre preventivo de las rutas nacionales 22 y 40 ante los crecientes riesgos de transitabilidad.

La presencia de gruesas capas de hielo e intensas nevadas transformó la circulación vehicular en una maniobra extremadamente peligrosa. Diversas cuadrillas y maquinarias pesadas de Vialidad Nacional ejecutan labores continuas para despejar la calzada y distribuir sal en los sectores críticos.

Zapala se convirtió en uno de los puntos más afectados por la inclemencia del tiempo provincial. “Nosotros andamos ahora llegando casi a los 300 camiones. Las Lajas tiene 250 y Cutral Co alrededor de 450”, advirtió Roberto Moreno, director de Defensa Civil de la localidad zapalina.

El funcionario municipal remarcó la falta de infraestructura urbana para contener tamaña cantidad de unidades de carga. “No están preparadas para recibir camiones. Simplemente tratamos de ubicarlos en algún lugar porque la carga sigue saliendo”, sostuvo al describir el complejo panorama operacional.

La complicación también resulta severa sobre la localidad de Las Lajas, donde se registran demoras prolongadas para el transporte internacional. “Lamentablemente tendremos que seguir con esa cantidad de camioneros esperando”, reconoció José Daniel Vergara, titular de Defensa Civil local, confirmando demoras superiores a tres días.

Desde la conducción provincial de la fuerza preventiva urgieron a la población a suspender cualquier desplazamiento no esencial por las rutas afectadas. “Hoy ya estamos sobre los 1.267 camiones”, precisó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, al detallar los controles conjuntos con fuerzas federales.

El organismo confirmó la ocurrencia de múltiples despistes sobre las rutas 22 y 40 causados por el estado de las pistas. Las autoridades atribuyeron estos siniestros a la falta de portación de cadenas físicas, al exceso de velocidad y a maniobras imprudentes bajo extremas inclemencias meteorológicas.