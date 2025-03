MÁS DE 10 ESCUELAS DEL ALTO VALLE REPORTAN FALTA DE GAS

En febrero de este año, el gobierno de la provincia de Río Negro había anunciado que las clases comenzaban con todas las escuelas en condiciones. Resuelta las paritarias con el gremio UNTER, las clases comenzaron el 5 de marzo, tal como lo establecía el calendario escolar para este ciclo lectivo.

Sin embargo, veinte días después del inicio de clases algunas escuelas comenzaron a reportar fallas de mantenimiento en calefactores en algunos casos y falta del servicio de gas en otras. Ante esta situación,los directivos y las familias que llevan a sus hijos e hijas a la escuela N° 350 del barrio Chacramonte de General Roca, decidieron suspender las clases.

En una reunión que mantuvieron este martes 25 de marzo, una mamá denunció que a ella no le habían informado que a su hija la cambiaban de aula por pérdidas de gas.

Desde el Consejo de Educación les habían informado que durante el fin de semana se iban a hacer los arreglos. Sin embargo, no se finalizó el trabajo.

En diálogo con AM 740, mamá de un alumno de 5to grado, expresó que “estamos a la espera de que nos digan cómo lo van a resolver. Mientras tanto, no hay clases por lo menos hasta la semana que viene. Nos habían ofrecido mandar a los chicos a otras escuelas y venir a buscarlos, pero no hay nada por escrito, así que no sabemos”.

Luego de la exposición de este caso, al menos 10 escuelas más del Alto Valle reportaron falta de gas a través de las redes sociales: Escuela N° 168 de General Roca, Escuela N° 131 de Cervantes, Escuela N° 12 de Huergo, ESRN N° 34 de Ingeniero Huergo, Escuela Italia N° 85 de Villa Regina, ESRN N° 111 de J. J. Gómez Jardín N° 96 de Ing. Huergo, ESRN N° 13 de Mainqué y Escuela N° 302 de Godoy.

Río Negro, 26 de marzo de 2025