MÁS DE 150 MILITANTES PARTICIPARON DEL ENCUENTRO PROVINCIAL DE PATRIA Y FUTURO EN BARILOCHE

Con la participación de más de 150 militantes, dirigentes y referentes de distintas localidades de Río Negro, el espacio político Patria y Futuro realizó un encuentro provincial en San Carlos de Bariloche para debatir propuestas y avanzar en la organización territorial del sector.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Mario Ernesto Sabatella explicó que el encuentro se llevó adelante en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue. “Nos dimos el paso de que en Bariloche juntamos a ser nuestro plenario y ya conformar una fuerza promotora para afianzar en los lugares que estamos constituidos”, señaló.

Sabatella aclaró que el espacio no se trata de un frente electoral sino de una agrupación política que reúne a militantes peronistas y a otros sectores del campo nacional y popular. “Patria y Futuro es una agrupación política que incluye compañeros peronistas y aquellos otros compañeros del campo nacional y popular que quieran avanzar en un país que quiera trabajo y desarrollo”, explicó. Además, indicó que el espacio se referencia a nivel nacional en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es construir una alternativa política en la provincia y sumar sectores que compartan una visión común. “La idea es primero confluir con todos los distintos sectores que lo ven a Kicillof como referente y después avanzar con todos los compañeros del campo nacional y popular”, afirmó. También remarcó que el espacio forma parte del movimiento nacional Derecho al Futuro.

Durante el encuentro se debatieron diferentes propuestas vinculadas al desarrollo productivo de Río Negro. Sabatella sostuvo que, si bien las inversiones energéticas pueden generar empleo, la provincia necesita mayor planificación. “Podría cuadruplicarse o quintuplicarse la cantidad de trabajo si las plantas se realizan dentro del territorio de la provincia y no en los barcos”, expresó. Además, mencionó la necesidad de fortalecer la producción regional, el turismo y mejorar la infraestructura vial.

Finalmente, el dirigente indicó que el espacio continuará trabajando para consolidar su presencia en toda la provincia. “La construcción es colectiva, desde abajo hacia arriba, desde el territorio”, concluyó.

San Carlos de Bariloche, 7 de marzo de 2026.