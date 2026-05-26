MÁS DE 37 MIL VOTANTES DEFINEN EL FUTURO DE LA UNCO

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) inicia hoy su proceso electoral clave para definir la conducción institucional de los próximos cuatro años. Durante dos jornadas consecutivas, la comunidad universitaria asistirá a las urnas distribuidas en los diferentes asentamientos regionales. La votación determinará quiénes ocuparán el rectorado y los decanatos de las unidades académicas.

El padrón electoral de la casa de estudios cuenta con más de 37.700 personas habilitadas para emitir su sufragio. La convocatoria incluye la participación obligatoria de los claustros de docentes, no docentes, estudiantes y graduados matriculados. El resultado reconfigurará además la integración de los consejos directivos y del Consejo Superior.

Para la conducción central de la UNCo, la Junta Electoral validó formalmente dos fórmulas que competirán por el período 2026-2030. La Lista N°1, denominada “Futuro UNCo”, propone al biólogo e investigador Christian Lopes junto a la geógrafa Lorena Higuera. Sus referentes provienen de las áreas de planeamiento y de la sociología agrícola.

Por otro lado, la Lista N°2 compite bajo el nombre de “Impulsar la UNCo” para la gobernación universitaria. Esta propuesta lleva como candidatos al actual decano de Turismo, Carlos Alejandro Espinosa, y a la ingeniera Ana María Basset. La postulación representa un espacio con fuerte inserción en las facultades técnicas e Ingeniería.

La elección de este año cuenta con una relevancia histórica debido a la incorporación de tres nuevas unidades académicas. Tras la reforma estatutaria, la Facultad de Ciencias Marinas de San Antonio Oeste elegirá a sus autoridades propias por primera vez. Lo mismo ocurrirá en los centros regionales ubicados en Zapala y San Martín de los Andes.

Asimismo, se implementará el sistema de Boleta Única de Papel en diversas sedes seleccionadas para agilizar el escrutinio. La disputa en los decanatos tendrá escenarios muy competitivos, especialmente en la sede central de la capital neuquina. En la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud confrontarán tres listas diferentes.

La competencia local también se replicará con fuerza en las sedes rionegrinas instaladas en la ciudad de General Roca. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la de Lenguas se oficializaron dos binomios por cada casa. Una situación similar de paridad electoral se registrará en la localidad de Villa Regina.

Finalmente, en un numeroso grupo de facultades ya se conocen los futuros decanos por registrarse listas únicas de consenso. Entre ellas se encuentran Ingeniería, Economía, Humanidades, Informática y Ciencias Médicas. Los nuevos representantes tendrán la responsabilidad de definir las políticas académicas y el manejo del presupuesto en un contexto desafiante.