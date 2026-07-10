MÁS DE 400 POLICÍAS CUSTODIARÁN LOS FESTEJOS POR LA SELECCIÓN

La Policía de Neuquén diagramó un exhaustivo dispositivo de seguridad vial y ciudadana para este sábado en el microcentro de la capital provincial. La iniciativa busca contener los festejos en caso de que Argentina avance a las semifinales del Mundial 2026. Las tareas de prevención comenzarán formalmente a las 19:00 horas.

El comisario Marcos Mazzone aportó detalles sobre las proyecciones que maneja la fuerza para esa jornada de celebración. Las autoridades locales estiman una concurrencia masiva de entre 14.000 y 15.000 personas en las inmediaciones del Monumento a San Martín. Ante esta previsión, la planificación estratégica buscará ordenar eficazmente el intenso flujo de peatones en la zona céntrica.

El plan integral contempla el despliegue de entre 400 y 450 uniformados distribuidos de manera coordinada. Los agentes trabajarán en dos anillos periféricos de control instalados estratégicamente para asegurar la cobertura del sector. Asimismo, se mantendrán los vallados tácticos habituales y se interrumpirá la circulación vehicular sobre la calle Buenos Aires.

En los puntos de acceso habilitados al público se profundizarán de manera rigurosa las tareas de cacheo individual. Las requisas en los encuentros previos permitieron detectar y decomisar pirotecnia, armas blancas y diversos elementos cortantes. El ingreso de cualquiera de estos objetos peligrosos se encuentra estrictamente prohibido.

Mazzone aclaró que las principales dificultades surgen de “conductas incívicas” aisladas vinculadas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. También preocupan los disturbios callejeros temporales y los posibles intentos de generar destrozos en la propiedad pública.

Para mitigar estos riesgos, la policía complementará el patrullaje territorial con herramientas tecnológicas avanzadas de última generación. El control en tiempo real incluirá el uso intensivo de la red local de cámaras de monitoreo urbano. Adicionalmente, se realizarán tareas de seguimiento aéreo constante mediante la utilización de drones pertenecientes a la institución.

El epicentro de los festejos contará con un puesto de avanzada médica coordinado por el Sistema de Emergencias Médicas de Neuquén (SIEN). Este espacio brindará asistencia inmediata ante cuadros de sofocación, descompensaciones físicas o lesiones menores por aplastamiento.

Diversas cuadrillas operativas de Defensa Civil, agentes de la Municipalidad de Neuquén y del Ministerio de Seguridad fiscalizarán el perímetro. La presencia de los diferentes organismos gubernamentales buscará asegurar que las celebraciones se desarrollen bajo condiciones óptimas de resguardo general. El objetivo primordial de la jornada es garantizar la tranquilidad de todas las familias que asistan a festejar.