MÁS DE 50 MIL NEUQUINOS COPARON EL CENTRO TRAS EL AGÓNICO TRIUNFO ANTE INGLATERRA

La clasificación de la Selección argentina a la gran final del Mundial 2026 desató un festejo desbordante en Neuquén. Inmediatamente después del pitazo final ante Inglaterra, una marea humana comenzó a movilizarse por toda la ciudad. El punto de destino fue, como dicta la tradición popular, el Monumento a San Martín.

El centro de la capital provincial se tiñó rápidamente de celeste y blanco para festejar. Vecinos en automóviles, motocicletas y bicicletas colapsaron los principales accesos viales con caravanas ruidosas. El triunfo épico e histórico contra el combinado inglés justificó con creces semejante demostración de euforia popular.

Desde las primeras horas de la tarde, las avenidas se llenaron de color y sonido rítmico. Bombos, banderas gigantescas, camisetas de todas las épocas y bengalas le dieron un marco imponente. Familias enteras compartieron la emoción del agónico triunfo en una jornada que quedará grabada en la memoria.

Las autoridades locales confirmaron la magnitud sin precedentes del evento callejero de esta jornada. Voceros de la Policía de Neuquén estimaron una concurrencia superior a las cincuenta mil personas en el centro. “Hacía muchos años que no veíamos una movilización tan masiva y espontánea en nuestra ciudad”, comentaron desde la fuerza policial.

La tensión previa dio paso a un desahogo colectivo tras sufrir durante casi todo el partido. El conjunto europeo golpeó primero y parecía que la ilusión argentina se desvanecía lentamente. Sin embargo, la mística del seleccionado conducido por Lionel Scaloni resurgió con una fuerza inquebrantable sobre el cierre.

La ilusión intacta de cara al partido definitorio

La Selección argentina buscará ahora bordar la cuarta estrella mundialista sobre su escudo nacional. El compromiso final será este domingo 19 de julio en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey. España será el durísimo rival a vencer tras dejar en el camino a la poderosa Francia.

Los neuquinos ya palpitan con ansiedad lo que será una nueva cita con la gloria del fútbol. El Monumento a San Martín espera albergar una concentración aún mayor el próximo fin de semana. “Estamos listos para volver a sufrir y festejar otra vez acá”, aseguró entusiasmado un joven simpatizante en medio de la vibrante celebración.