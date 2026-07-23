MÁS DE CIEN CAMIONES QUEDARON VARADOS EN LAS LAJAS TRAS EL CIERRE DE PASOS FRONTERIZOS

Las intensas nevadas en la cordillera neuquina complican la circulación vial y provocaron el cierre de pasos hacia Chile. Ante esta coyuntura climática, un centenar de camiones permaneció varado en Las Lajas a la espera de mejores condiciones para cruzar la frontera.

La acumulación de nieve paralizó la operatividad en los pasos internacionales Pino Hachado e Icalma. Esta contingencia generó un importante embotellamiento de transporte pesado en la zona central de la provincia, situación que podría agravarse por complicaciones en otros cruces cordilleranos.

Frente al atascamiento de transportistas, el Gobierno provincial y el municipio montaron un operativo de contingencia. Las autoridades acondicionaron un predio especial con capacidad para albergar hasta 250 unidades de carga, garantizando infraestructura básica y presencia policial.

A su vez, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén se desplegó en el lugar para asistir a los choferes. Los equipos de salud brindaron contención médica y seguimiento sanitario a las tripulaciones mientras aguardan la reapertura de la ruta internacional.

El secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Las Lajas, José Daniel Vergara, detalló el panorama en la zona e instó además a evitar los desplazamientos hacia el país vecino mientras persista el temporal. Aunque el tramo hacia Zapala permanece habilitado, el funcionario solicitó mantener suma precaución por la presencia de hielo y la labor constante de las máquinas viales.

Por su parte, Vialidad mantiene equipos desplegados para despejar las calzadas afectadas por el temporal. Las autoridades reiteraron la importancia de verificar el estado de los caminos antes de viajar y exigieron el uso obligatorio de cadenas en los tramos habilitados.