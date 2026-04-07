MÁS ESTACIONAMIENTO, MÁS RECAUDACIÓN: SE HABILITA LA ZONA BANCARIA EN NEUQUÉN CAPITAL

A partir de este martes, 7 de abril, la zona bancaria de la capital neuquina deja de contar con estacionamiento libre para integrarse al sistema de pago medido. Esta medida pone fin a la gratuidad que rigió excepcionalmente durante los meses de verano en el microcentro. El esquema de cobro funciona de lunes a viernes en el horario extendido de 8 a 20. A diferencia de otros sectores, en este cuadrante no existen restricciones de tiempo máximo para la permanencia de los vehículos.

La implementación permitirá sumar un total de 120 nuevos lugares para estacionar tras el cese de la prohibición histórica en cuadras bancarias. El relevamiento inicial contabilizó 190 espacios, aunque la cifra final se ajustó tras restablecer sectores específicos. Se priorizaron nuevamente las reservas exclusivas para personas con discapacidad y otros espacios asignados sobre la Avenida Argentina. Estas parcelas se ubican estratégicamente entre las calles Independencia y Carlos H. Rodríguez, incluyendo sus laterales inmediatos.

Un error de comunicación entre el municipio y la empresa concesionaria adelantó la disponibilidad de los espacios desde noviembre, aunque sin emitir cargos matutinos. La ordenanza original preveía un plazo de 60 días hábiles para la reglamentación y puesta en marcha del cobro efectivo. Durante ese período de transición, los nuevos lugares solo se abonaban por la tarde, ya que la restricción tradicional operaba únicamente en el turno mañana. Finalmente, la cartelería definitiva quedó instalada para regularizar la situación en abril.

En cuanto a los costos, el sistema aplica una tarifa escalonada que busca desincentivar el uso prolongado del espacio público. La primera hora de servicio tiene un valor de 832,09 pesos, mientras que la segunda asciende a 1.017,04 pesos. A partir de la tercera hora, el costo se fija en 1.248,21 pesos por cada segmento adicional de tiempo. Quienes opten por adquirir tarjetas físicas en los quioscos habilitados deberán abonar un monto fijo de 1.240 pesos por cada hora de uso.

Diferencias operativas con la zona extraordinaria del sur

El nuevo esquema de ordenamiento vial también incluyó la creación de un anillo de pago al sur de la avenida Mosconi. En ese sector se habilitaron 400 nuevos boxes de estacionamiento entre las calles Bahía Blanca y Leguizamón debido a las obras viales. Sin embargo, a diferencia de la zona bancaria, aquí rige una limitación estricta de dos horas de permanencia máxima. Esta política busca favorecer la rotación de clientes en los comercios afectados por las construcciones en la multitrocha.

SAEM informó que en este cuadrante extraordinario el cobro se realiza de forma fraccionada según el tiempo real de uso. “Se paga solo el tiempo en uso del estacionamiento y si se superan las dos horas, no se podrá estacionar”, aclararon desde la página oficial. La medida fue consensuada con la cámara mercantil local para evitar que los vehículos ocupen los espacios durante toda la jornada laboral. Esto garantiza que siempre existan lugares disponibles para potenciales compradores en el área comercial del sur.

Con estas modificaciones, el mapa del estacionamiento medido en Neuquén se expande significativamente hacia ambos extremos del centro. Las autoridades municipales confían en que el sistema de cobro escalonado mejorará la fluidez del tránsito en las arterias más congestionadas. El cumplimiento de los horarios y las zonas delimitadas será monitoreado de manera estricta por los inspectores de tránsito y la empresa prestadora.