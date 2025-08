MEDIDA DE FUERZA SORPRESIVA EN CATRIEL POR LA CRÍTICA SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE NRG

Este lunes se llevó adelante una medida de fuerza sorpresiva en la localidad rionegrina de Catriel, con una retención de servicios en la Ruta 151 impulsada por el gremio de Camioneros. La acción se desarrolló en solidaridad con trabajadores de la empresa NRG, quienes denuncian salarios impagos desde mayo y falta de respuestas tras el vencimiento de la conciliación obligatoria.

La información se conoció a través de una cobertura de Rutas Argentinas, por AM740 La Carretera, que entrevistó a Daniel Pagura, referente sindical en la zona. “Es una retención de servicio al servicio de la arena en solidaridad con los compañeros de NRG. Hay más de 600 familias cautivas de la necesidad”, explicó. Según detalló, la situación es “crítica” y afecta incluso a quienes habían sido reincorporados en una conciliación anterior.

Pagura remarcó que las empresas solidarias como Shell, Total y Techint aún no ofrecen soluciones concretas, mientras los trabajadores siguen sin cobrar ni tener certezas sobre su futuro laboral. “Están suspendidos los telegramas, no podemos decir que no están despedidos, pero la empresa está parada, no está funcionando”, afirmó. El conflicto ya lleva más de un mes y medio sin resolución.

La medida de fuerza tuvo un fuerte nivel de adhesión, con más de 100 camiones detenidos en forma voluntaria. “Se los invita a participar y en forma solidaria bajan de la ruta”, señalaron desde el móvil. Se trata de una acción breve, de entre tres y cuatro horas, con la expectativa de visibilizar el reclamo y presionar para una solución urgente.

Catriel, 4 de agosto de 2025