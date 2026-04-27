MEOPP APROBÓ SU MEMORIA Y BALANCE CON UN SUPERÁVIT DE 28 MIL MILLONES DE PESOS

La Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (MEOPP) celebró su asamblea anual ordinaria en el Centro Recreativo Richard Dewey de Centenario. Con una asistencia superior a los 2.000 afiliados, se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2025. El reporte financiero arrojó un superávit total de 28 mil millones de pesos. Estas cifras reflejan una administración sólida y un crecimiento sostenido en todos sus segmentos operativos.

El secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, encabezó el encuentro y resaltó el esfuerzo colectivo de su equipo de trabajo. El dirigente enfatizó la importancia de mantener la eficiencia frente a los desafíos económicos actuales del sector energético. “Sostenemos la obra social y la mutual con un trabajo tremendo de horas y horas de un gran equipo técnico y profesional todos los días”, manifestó Rucci ante la multitud. Sus palabras subrayaron la dedicación constante hacia la familia petrolera.

Durante su discurso, Rucci detalló las obras de infraestructura que se encuentran en plena ejecución en la región. Mencionó específicamente la construcción de las dos torres de la nueva clínica sobre la calle Pinar y la droguería propia. “Ningún compañero, ningún hijo de compañero, ningún familiar directo va a tener un no, y siempre va a tener la posibilidad de solucionar su problema”, afirmó el líder gremial. El compromiso social se mantiene como el eje central de su gestión.

Por su parte, el presidente de MEOPP, Guillermo Leiton, brindó un informe técnico sobre la operatividad de las doce farmacias activas. La modernización de la red y el nuevo sistema de tokens han permitido optimizar la entrega de medicamentos esenciales. “Cerramos el ejercicio con superávit en todos los segmentos, con la red de farmacias modernizada y con la droguería propia en marcha”, explicó Leiton. Estas herramientas garantizan la capacidad de respuesta ante el aumento de costos.

La adquisición de ocho ambulancias Mercedes Benz y una unidad neonatal representó un hito sanitario fundamental durante este periodo anual. Este equipamiento permitió realizar más de 300 derivaciones de alta y media complejidad desde el mes de octubre pasado. “Es la red de derivación más completa de la región”, aseguró Leiton al describir el centro de monitoreo satelital. La mutual busca así cubrir las necesidades críticas de salud en áreas remotas.

La expansión edilicia también incluye el Complejo Multipropósito de 25 de Mayo y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Rincón de los Sauces. Estas instalaciones no solo benefician a los afiliados, sino que se integran a la infraestructura de las comunidades locales. “MEOPP no es solamente una institución de servicios. Es una herramienta social construida por trabajadores para cuidar trabajadores”, concluyó Leiton.

Finalmente, se ratificó la continuidad de los convenios con La Bancaria (Río Negro) y farmacias privadas para asegurar coberturas de hasta el 100%. Los beneficios sociales por casamiento, nacimiento y óptica siguen vigentes para asociados activos y jubilados del sindicato.