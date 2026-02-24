MESA SALARIAL 2026: SEJUN RECHAZÓ LA PROPUESTA DEL TSJ

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) formalizó este lunes su rechazo a la última propuesta económica presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La decisión se tomó durante un plenario provincial virtual que contó con la participación de más de 260 trabajadores de toda la provincia. Tras un intenso debate, la asamblea concluyó que los términos ofrecidos no logran compensar el deterioro económico sufrido por el sector. Según explicaron desde la organización gremial, la oferta “no contemplaba la pérdida del poder adquisitivo que el sector viene acumulando desde el año 2024”.

La propuesta del máximo tribunal neuquino consistía en un esquema de actualizaciones trimestrales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A diferencia de negociaciones previas, el TSJ planteó extender este mecanismo durante todo el periodo de enero a diciembre de 2026. Sin embargo, el sindicato cuestionó la metodología de cálculo, ya que se pretendía promediar la inflación nacional con la provincial. Para los representantes de SEJUN, esta fórmula resulta perjudicial, debido a que el indicador nacional suele ser inferior al registro local de Neuquén.

Además de los ajustes por inflación, el Tribunal ofreció una suma extraordinaria no remunerativa de $700.000, dividida en dos cuotas de $350.000. Los pagos estaban previstos para marzo y septiembre de 2026, pero este incentivo no fue suficiente para destrabar el conflicto. Los trabajadores judiciales sostienen que estos montos fijos no resuelven la cuestión de fondo sobre el salario básico. Ante este escenario, el plenario “definió un plan de lucha provincial para la presente semana, que contempla distintas acciones gremiales a partir del martes 24”.

El cronograma de protestas incluye un retiro provincial para el miércoles 25, comenzando a las 10 de la mañana en todas las dependencias. Esta medida busca presionar a las autoridades antes de la próxima reunión de la mesa salarial, fijada para el mediodía de esa misma jornada. El objetivo es lograr una recomposición real que se ajuste a los costos de vida actuales en la región patagónica.

En el marco de la asamblea, los referentes sindicales también expresaron su repudio a las reformas laborales impulsadas a nivel nacional. Consideran que el contexto económico actual exige una postura firme para proteger los derechos adquiridos. Por este motivo, ya se convocó a un nuevo plenario para el jueves 26, cuya modalidad dependerá de los avances, o la falta de ellos, en la mesa de negociación. “La propuesta resultaba insuficiente para la recomposición salarial que se buscaba”, reiteraron desde el sindicato para justificar la continuidad de las medidas de fuerza.

La negociación se encuentra actualmente en un cuarto intermedio y todas las miradas están puestas en el encuentro del próximo miércoles. El resultado de esa reunión será determinante para definir si el conflicto se profundiza o si se logra un acuerdo que garantice la paz social en el Poder Judicial. Por ahora, los empleados mantienen el estado de alerta y movilización en todas las ciudades de la provincia.