MESA SALARIAL: EL GOBIERNO OFRECIÓ EL IPC ANUALIZADO Y ATEN DECIDE EN ASAMBLEA

Tras una extensa jornada de negociaciones, el Gobierno de la Provincia de Neuquén, presentó una nueva y definitiva propuesta salarial a los docentes. El ofrecimiento incluye la principal demanda de ATEN: la actualización salarial anualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para todo el año 2026. Entre martes y miércoles, las seccionales del gremio definirán si aceptan o no la propuesta.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, calificó la pauta salarial como “muy superadora” y aseguró que busca garantizar “la educación durante todo el ciclo”. La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, reconoció que el Ejecutivo atendió las “particularidades del sector” y accedió al IPC anualizado “dada la necesidad de garantizar el ciclo lectivo”.

El incremento se calculará trimestralmente y se aplicará sobre el salario de referencia del mes anterior. La base de cálculo se realizará a través de una media ponderada entre el 50% del IPC provincial (Dirección de Estadística y Censos) y el 50% del IPC nacional (INDEC). La aplicación será anual: abril 2026 (enero, febrero y marzo); julio 2026 (abril, mayo y junio); octubre 2026 (julio, agosto y septiembre) y enero 2027 (octubre, noviembre y diciembre)

Además del incremento salarial, la propuesta oficial incluye importantes avances en reclamos históricos del gremio. El Gobierno se mostró dispuesto a que el adicional por presentismo quede condicionado únicamente a las inasistencias injustificadas (código 2106). Desde ATEN se calificó esta medida como un paso “enorme” en el camino a su derogación y que permitirá que la mayoría de los docentes lo perciban sin perderlo por el uso de licencias justificadas.

Se propuso la implementación del boleto docente gratuito interurbano y la creación de una mesa de trabajo para su puesta en marcha en los próximos 60 días. También, el Ejecutivo se comprometió a avanzar con la derogación de la Resolución 1290 y garantizar la plena vigencia de la movilidad docente (Resolución 166/19).

Sumas extraordinarias y garantía del FONID

La propuesta agrega dos pagos de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable. El primer pago de $350.000, se abonará en la segunda quincena de enero de 2026, mientras que en la segunda quincena de septiembre, se realizaría el segundo pagó de $350.000. Se aclaró que será actualizada por inflación.

Finalmente, el Gobierno se comprometió a garantizar el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de “Conectividad Nacional” durante el 2026. Desde el Ejecutivo remarcaron, que se asumirá el costo con recursos propios.

La delegación de ATEN, encabezada por su nueva secretaria general Fany Mansilla, llevará ahora la propuesta a las asambleas para su discusión y eventual aceptación.