MESA SALARIAL: FIJAN SUELDOS DE 1,5 MILLONES DE PESOS EN NEUQUÉN

El Gobierno de Neuquén y ATE alcanzaron un preacuerdo en el marco de la tercera mesa paritaria del segundo semestre. La propuesta contiene medidas específicas para atenuar el impacto del costo de alquileres y servicios públicos en la región. El punto principal radica en la elevación del haber mínimo garantizado para todos los dependientes públicos. La suma fue fijada en 1.560.000 pesos, valor alineado con la canasta básica.

Asimismo, las partes establecieron abonar la ropa de trabajo ajustada por el índice de precios al consumidor durante septiembre. Este beneficio alcanzará a los sectores del ámbito provincial que todavía tienen pendiente dicho cobro.

El plan contempla la continuidad de los ajustes trimestrales vinculados a la evolución del costo de vida. Además, se pactó un incremento directo al sueldo básico del cuatro por ciento a partir de noviembre.

El esquema salarial contempla una suba adicional del tres por ciento desde el primer mes del año próximo. A estas franjas se añadirá un paquete extraordinario que alcanza una suma total de 890.000 pesos.

Ese monto global se liquidará en dos tramos: el primer pago será de 410.000 pesos en septiembre y el segundo alcanzará los 480.000 pesos en enero. En tanto, las asignaciones familiares mantendrán la actualización basada en los indicadores inflacionarios.

El titular del gremio, Carlos Quintriqueo, valoró el resultado del diálogo formal entre las partes. “Este es un acuerdo que busca recuperar salario frente a los incrementos de tarifas y alquileres, sin descuidar el aspecto inflacionario que miden los organismos”, remarcó el dirigente.