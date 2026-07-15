“MEZCLAR LAS COSAS SERÍA UNA LOCURA”: LA FIRME REFLEXIÓN DE SCALONI PREVIO AL DUELO ANTE INGLATERRA

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la habitual rueda de prensa en la antesala del trascendental cruce ante Inglaterra. El entrenador analizó detalladamente el trascendental compromiso desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario norteamericano que albergará la gran semifinal de la Copa del Mundo de este año.

El decisivo encuentro se disputará este miércoles a partir de las 16, hora de Argentina. Durante su extenso contacto con la prensa, el estratega santafesino admitió la posibilidad concreta de realizar modificaciones en la alineación titular respecto al once inicial que superó a Suiza en la fase de cuartos de final.

El técnico enfatizó que las determinaciones sobre la formación responden exclusivamente a las necesidades actuales del grupo y no al rendimiento pasado. “El equipo está siempre por delante y lo que el entrenador tenga en mente, equivocado o no. Veremos qué decidimos finalmente mañana en la cancha”, sostuvo.

Uno de los pasajes más profundos de la charla ocurrió cuando se le consultó sobre la histórica rivalidad con la escuadra británica. El DT pidió encarecidamente mantener un enfoque netamente deportivo y no involucrar cuestiones geopolíticas del pasado que resulten ajenas al espíritu de la competencia.

Al respecto, el conductor del conjunto albiceleste se mostró inflexible sobre la importancia de desvincular el deporte de los conflictos bélicos mundiales. “Es un partido de fútbol y mezclar las cosas sería una verdadera locura. Debemos recordar a nuestros héroes, pero los jugadores de hoy no tienen ninguna culpa”, reflexionó.

Por otra parte, el conductor valoró el enorme mérito que representa posicionar nuevamente a la delegación argentina entre los cuatro mejores seleccionados del planeta. Destacó de manera especial el exitoso proceso deportivo del plantel y la importante serenidad que otorga la experiencia de haber disputado llaves decisivas en el pasado cercano.

De este modo, Scaloni invitó a los fanáticos a valorar el camino recorrido antes de que ruede la pelota en el estadio estadounidense. “Disfrutemos antes de jugar esta semifinal porque lo que nos han dado estos muchachos en este tiempo es algo sencillamente espectacular”, remarcó con orgullo.

Sobre lo táctico para contrarrestar al peligroso conjunto inglés, el técnico anticipó que la prioridad absoluta será dominar la posesión de la pelota. Explicó que el plan consistirá en atacar con sorpresa y sufrir lo menos posible en las transiciones rápidas ante la reconocida velocidad de los delanteros rivales.