MOMENTOS DE MÁXIMA TENSIÓN EN NEUQUÉN POR LA DISPARICIÓN DE UN NIÑO EN ZONA DEL EPAS

Momentos de extrema tensión se registran este lunes por la noche en la capital provincial. La alarma se activó luego de que un menor de 6 años con condición del espectro autista desapareciera. La comunidad del barrio Confluencia sigue las novedades con profunda inquietud.

El pequeño fue identificado como Tahiel Herrera. Su familia encabeza las tareas de rastreo con apoyo de las fuerzas de seguridad locales. Efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios desplegaron un intensivo dispositivo de búsqueda sobre la calle Tronador.

Las tareas principales se focalizan en el predio que posee el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), en ese sector de la capital neuquina. La principal hipótesis de las autoridades sugiere que el niño habría ingresado sin supervisión a las instalaciones del organismo estatal.

Existe máxima preocupación por la presencia de piletones para el tratamiento de aguas servidas dentro del terreno. El temor a un potencial accidente en las piletas mantiene en vilo tanto a rescatistas como a los familiares. Un amplio número de vecinos se concentró de manera espontánea en los alrededores para brindar apoyo.

Las redes sociales se convirtieron en un canal clave para viralizar la imagen del menor y solicitar ayuda inmediata. Sin embargo, las fuerzas intervinientes mantienen un estricto hermetismo en las inmediaciones del lugar para no interferir con las tareas de rescate.

Hasta el momento no se han brindado confirmaciones oficiales sobre el paradero del niño. La incertidumbre predomina en la zona mientras los rescatistas inspeccionan cada rincón del perímetro delimitado. Se aguardan novedades oficiales en las próximas hora