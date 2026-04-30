MORTAL ATAQUE DE CHAQUETAS AMARILLAS EN LONCOPUE

Una jornada de trabajo habitual terminó en una tragedia este martes (28/04) por la tarde en la provincia de Neuquén. Un vecino de 67 años falleció tras ser atacado por un enjambre de chaquetas amarillas mientras realizaba tareas rurales. El hecho tuvo lugar en una zona boscosa ubicada sobre la Ruta 21, entre las localidades de Loncopué y El Huecú.

La víctima, identificada como Juan Carlos Sandoval, cortaba leña junto a un compañero de 60 años. El incidente se desencadenó cuando ambos derribaron un álamo que albergaba un panal de estas agresivas avispas en su interior. Al ser perturbadas por el impacto, los insectos se abalanzaron de inmediato sobre los trabajadores, quienes intentaron huir en direcciones opuestas para salvar sus vidas.

Sandoval buscó refugio desesperadamente en una camioneta estacionada a pocos metros del sitio del ataque. Desde el interior del vehículo, el hombre logró comunicarse con la línea de emergencias 107 para solicitar asistencia médica urgente. Sin embargo, su estado de salud se deterioró con una rapidez extrema debido a la gravedad de las múltiples picaduras recibidas.

El comisario inspector Mariano Jara brindó detalles sobre la celeridad con la que actuó el veneno de los insectos. El oficial explicó a la prensa local que el deceso se produjo en un intervalo de apenas “entre 10 y 15 minutos” desde que comenzó el ataque. Según el informe policial, Sandoval padecía ciertas enfermedades crónicas que pudieron haber complicado su cuadro general.

Al arribar al lugar, el personal de salud del hospital de Loncopué realizó maniobras de reanimación, pero lamentablemente no tuvieron éxito. Fuentes médicas confirmaron posteriormente que la causa oficial del fallecimiento fue un “shock anafiláctico” severo. Por su parte, el compañero de la víctima logró sobrevivir al protegerse entre unos arbustos cercanos.

La Fiscalía de Zapala tomó intervención en el caso para realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo. Tras descartar cualquier indicio de criminalidad en el suceso, las autoridades judiciales dispusieron la entrega de los restos a sus familiares. La noticia generó una profunda conmoción en toda la comunidad, donde Sandoval era una persona muy apreciada.

El intendente Daniel Soto manifestó públicamente su pesar y acompañamiento a los seres queridos del vecino fallecido. “Que la luz de Juan Carlos ilumine eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron”, expresó el mandatario en un comunicado oficial. Instituciones locales, como el club Juventud Unida, también se smaron a las muestras de dolor por la pérdida del socio.