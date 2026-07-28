MUERTE EN EL CAJERO: LA SECRETARÍA DE EMERGENCIAS CONFIRMÓ QUE EL HOMBRE HABÍA RECIBIDO ASISTENCIA

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos expresó su dolor tras confirmarse el deceso de un hombre en un cajero del centro neuquino. El hallazgo ocurrió este martes temprano cuando el personal de limpieza ingresó a la sucursal del banco ICBC. A través de un escrito, el organismo indicó que “lamenta profundamente el fallecimiento” del ciudadano hallado en la calle Juan B. Justo al 50.

Desde la dependencia estatal explicaron que la víctima era conocida por sus equipos operativos. Las autoridades señalaron que la persona “había recibido asistencia en múltiples oportunidades” por parte del personal de calle. Durante esos abordajes previos, los agentes le ofrecieron ingresar al refugio ubicado sobre la Ruta Provincial 7.

Sin embargo, el organismo aclaró que el hombre “decidió no aceptar” la propuesta de traslado. La Secretaría recordó que el ingreso a los centros de contención es estrictamente voluntario. “Ninguna persona puede ser obligada a ingresar o permanecer en el lugar en contra de su voluntad”, enfatizaron las autoridades locales.

El espacio estatal fue habilitado para brindar alojamiento, contención y asistencia integral a sectores vulnerables. Desde el área puntualizaron que atienden especialmente a personas con “padecimientos de salud mental o consumos problemáticos”. Estos factores complejos han dificultado históricamente el acceso de los usuarios a otros dispositivos públicos de contención.

Las autoridades confirmaron que hasta la fecha respondieron a todas las solicitudes de ingreso recibidas. Los asistentes provienen de capital, Plottier, Senillosa y San Patricio del Chañar. El sistema busca cubrir la demanda habitacional de emergencia en distintos puntos de la provincia.

Finalmente, el organismo solicitó el apoyo de la comunidad para detectar casos similares en la vía pública. Pidieron avisar a quienes lo necesiten que pueden acercarse diariamente desde las 19 horas a la Catedral. Ese punto funciona como lugar de encuentro para acceder al alojamiento oficial.