MULTITUDINARIA MARCHA EN NEUQUÉN A 50 AÑOS DEL GOLPE

El centro de Neuquén se transformó ayer en un escenario de memoria activa. Miles de personas se congregaron para conmemorar el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina. La movilización, que alcanzó una extensión de 20 cuadras, demostró que el compromiso con los derechos humanos sigue vigente en la región.

La columna principal se caracterizó por su diversidad generacional y política. Familias enteras caminaron junto a militantes históricos y jóvenes que se sumaron por primera vez. La jornada reafirmó la identidad de una ciudad que no olvida su pasado y elige las calles para expresarse de forma pacífica.

Cerca de las 19:00, la densidad de la columna comenzó a crecer notablemente. Entre los manifestantes destacaron figuras del ámbito universitario, diputados nacionales y funcionarios provinciales. A pesar de la fuerte presencia institucional, el protagonismo absoluto perteneció a los organismos de derechos humanos que lideraron la convocatoria.

Las consignas por “Memoria, Verdad y Justicia” resonaron con una fuerza renovada en el aire patagónico. Intervenciones artísticas y banderas con rostros de desaparecidos acompañaron el trayecto por las avenidas principales. Cada paso fue un recordatorio de que las heridas de la dictadura aún requieren el bálsamo de la justicia.

Un homenaje a la lucha persistente

El momento más emotivo de la tarde se vivió al recordar a las referentes de la filial Neuquén y Alto Valle. La reciente partida de Lolín Rigoni en 2025, a los 100 años, y de Inés Ragni en 2024, marcó un punto de inflexión. Ambas fueron evocadas como los “símbolos de una lucha persistente” que trascendió fronteras.

Durante el acto, se subrayó que el legado de las Madres funciona como un puente entre generaciones. El vacío físico de estas figuras históricas fue llenado por el compromiso de quienes hoy sostienen sus pancartas. Los cánticos reafirmaron que sus banderas de justicia siguen más firmes que nunca ante el paso del tiempo.

También se rindió tributo a Walter Pérez, titular de la Asociación por los Derechos Humanos, recientemente fallecido. Su labor fue destacada como parte de la “trama colectiva” que mantuvo vivos los reclamos en la provincia. Neuquén volvió a demostrar que, a medio siglo del golpe, la calle sigue siendo un espacio central para construir futuro.